Конфликты в сборных Англии и Франции, жуть в фан-зоне и гнев Тедеско. Что творится на Евро | Источник: Getty Images

Евро-2024 ушёл на паузу. Групповой этап завершился, и оставшиеся команды получили пару дней на подготовку к ⅛ финала. Но интересные новости из Германии никуда не делись, как и наш дайджест. Рассказываем, что произошло за прошедший день на чемпионате Европы.

Руководство Футбольного союза Сербии ушло в отставку

Сборная Сербии провалилась на Евро-2024. Две ничьих, одно поражение и всего один забитый мяч за три матча. Команда Драгана Стойковича заняла заслуженное четвёртое место в группе С. Удручающий результат просто не мог не повлиять на сербский футбол. Изменения начались с самой верхушки. В отставку подали вице-президент Футбольного союза Сербии Бранислав Недимович и генеральный секретарь Йован Шурбатович. Не исключено, что тренер сборной Стойкович также лишится своей должности.

Эрдоган позвонил в сборную Турции

Сборная Турции впервые с Евро-2008 вышла в плей-офф чемпионата Европы. Команда заняла второе место в группе F с Португалией, Грузией и Чехией. А в первом раунде плей-офф турки встретятся с Австрией. Важное событие для Турции отметил президент страны Реджеп Эрдоган. Он связался с футболистами и тренерским штабом сборной. Эрдоган пообщался с тренером Винченцо Монтеллой и сказал ему: «Надеюсь, мы перейдём к подготовке к матчу с Австрией и сделаем всё необходимое».

Также президент обратился к капитану сборной Турции Хакану Чалханоглу: «Я особенно поздравляю тебя, это был хороший гол». Футболист в ответ поблагодарил Эрдогана. Президент не забыл и автора победного гола в матче с Чехией Дженка Тосуна: «Поздравляю, это был очень хороший гол, который стал для всех нас облегчением».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249223&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Беллингем и Кейн поругались во время матча

Две главные звезды сборной Англии Джуд Беллингем и Гарри Кейн поругались прямо во время матча 3-го тура со Словенией (0:0). Как сообщает Daily Mail со ссылкой на эксперта в чтении по губам Джереми Фримена, полузащитник обратился к форварду в нецензурной форме. По словам Фримена, Беллингем крикнул: «Эй, в самом деле, *****, отдай пас! Поздно держать мяч, *****, пасуй!» Эпизод случился в конце первого тайма. К счастью для англичан, команда вышла в плей-офф из группы с первого места. В ⅛ финала Англия встретится со Словакией 30 июня.

У Гризманна есть претензии к Дешаму?

Сборная Франции вышла в плей-офф, но внутри команды не всё хорошо. Как сообщает Le Parisien, Антуан Гризманн недоволен главным тренером Дидье Дешамом. По информации источника, футболиста расстроило отсутствие в стартовом составе на матч 3-го тура с Польшей. Гризманн хочет получать регулярную игровую практику, чтобы поддерживать себя в физическом и психологическом тонусе. Между Антуаном и тренером возникла напряжённость. Отмечается, что Дешам больше не общается с Гризманном по-дружески, а также не считает его неприкосновенным игроком стартового состава. Отразится ли этот конфликт на перспективах Франции в плей-офф? В ⅛ финала команда встретится с Бельгией 1 июля.

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Грузия отмечает выход в плей-офф

Сборная Грузии написала историю: команда вышла в плей-офф на своём первом Евро. Грузины в 3-м туре обыграли Португалию (2:0), что позволило им попасть в ⅛ финала с третьего места. Страна отмечала успех всю ночь: Тбилиси шумел, гулял и сиял. А лидер сборной Грузии Хвича Кварацхелия не скрывал восторга: «Это лучший день в жизни грузинских футбольных болельщиков. Мы вошли в историю — никто не верил, что мы это сделаем. Никто не верил, что мы можем победить Португалию, но это то, в чём наша команда сильна. Если есть хотя бы шанс величиной в 1%, мы можем его реализовать. И мы это доказали». Также после матча вингер получил приз лучшему игроку матча и обменялся футболками с кумиром — Криштиану Роналду. Впереди Грузию ждёт тяжёлый матч ⅛ финала с Испанией 30 июня.

Тренер сборной Румынии недоволен разговорами о «договорняке»

Сборные Румынии и Словакии сыграли вничью в 3-м туре Евро (1:1). Обе команды устраивал ничейный исход, ведь он позволял им выйти в плей-офф. Перед игрой в СМИ раздувалась тема о потенциальном «договорняке» между командами. Например, об этом заявил экс-игрок сборной Румынии Дэнуц Лупу. Но тренер румынской команды Эдуард Йордэнеску опроверг эти слухи. «Думаю, было очевидно, что обе команды отдали все свои силы. Все выложились на 100%. Говорить перед игрой и поливать грязью команды, футболистов, нашу работу и достоинство — это позор. Им следовало подождать, посмотреть матч, прежде чем судить нас. Это было стыдно и неприятно. Они бросили этот мусор в команду. Но не только в неё — ещё и в болельщиков, во всех остальных», — заявил Йордэнеску.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249206&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тедеско недоволен организацией Евро

Сборная Бельгии с трудом вышла в плей-офф Евро. В 3-м туре команда сыграла вничью с Украиной (0:0), показав слабый футбол. А украинцы могли наказать команду Тедеско — от провала бельгийцев отделял всего один пропущенный мяч. После встречи главный тренер сборной Бельгии заявил, что на команду косвенно повлияла организация матча: «Мы прибыли на стадион при обстоятельствах, которых я никогда раньше не видел. Ехать из отеля в сопровождении полиции пришлось час. Дорога была совершенно свободна, но скорость замедлили до 20−25 км/ч. Все светофоры были красными. У меня было две минуты в раздевалке, чтобы поговорить с игроками, а затем пришлось урезать разминку. Это невероятно, просто невероятно. Здесь происходит всё что угодно. Можно перенести игру на час, но задержать на 15 минут — нельзя. Также в глаза игрокам светили лазерами. Но мы всё равно прошли в плей-офф, поэтому я горжусь футболистами».

Во время матча Чехии и Турции в фан-зоне случилась резня

26 июня на Евро-2024 было неспокойно. Как сообщает DW, полиция Штутгарта арестовала 25-летнего мужчину после конфликта в фан-зоне во время матча Чехии и Турции. Отмечается, что в ходе ссоры ранение получили три человека. По предварительным данным полиции, в инциденте использовался нож. Пострадавших доставили в больницы. Официальные лица подтвердили, что непосредственной опасности для жителей Штутгарта нет. Интересно, что матч Чехия — Турция при этом состоялся в Гамбурге.