Bild: игроки сборной Германии отдадут часть призовых за Евро на помощь бездомным

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По информации Bild, значительная часть денег пойдёт на помощь бездомным. Сообщается, что за выход в ⅛ финала турнира игроки получат по €50 тыс.

За выход в четвертьфинал футболист может получить €100 тыс., за участие в полуфинале — €150 тыс., за выход в финал — €250 тыс., за победу на турнире — €400 тыс.

В ⅛ финала немцы сыграют с Данией. Игра состоится 29 июня в 22:00 мск.