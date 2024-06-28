Легенда «Ливерпуля» призвал Саутгейта посадить в запас Кейна и Беллингема на Евро-2024

На чемпионате Европы — 2024, проходящем в Германии, Англия заняла первое место в группе, победив Сербию (1:0) и сыграв вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0).

"Из пары Фил Фоден — Джуд Беллингем должен играть только один. И я бы выбрал Фодена. Я бы убрал Беллингема, поставил Фодена в центр, а на фланги — Коула Палмера и Энтони Гордона.

Беллингем был на слуху после первых шести месяцев в «Реале», но с Рождества он выступает за мадридцев только на среднем уровне. Его почти не было заметно в четвертьфинале, полуфинале и финале Лиги чемпионов. Вот почему я не удивлен его игрой на Евро. Он, несомненно, хороший футболист, но ему необходимо повторить свою прошлогоднюю игру. Многие говорят о «Золотом мяче», но на данный момент я не вижу в нем игрока мирового класса.

Футбол Евро 2024 1/8 финала, 30.06.2024, 19:00 Англия - Словакия -

Что касается Гарри Кейна, я не считаю, что он будет лучше играть в сборной Англии, и в «Баварии» тоже.

Кейн забил 36 голов в Бундеслиге в прошлом сезоне, но когда он был нужен команде больше всего, его не было. Это не вина Кейна, если некоторые из его партнеров слишком сосредоточены на себе. Но если за тебя платят 100 млн евро, иногда ты должен сам создавать возможность для гола. Однако он настолько далек от этого, что такой сценарий представляется невозможным. На месте тренера «Баварии» мне было бы неприятно смотреть за беготней Кейна на Евро.

Саутгейту следует подумать о том, что делать с Гарри Кейном. Олли Уоткинс — ловкий нападающий, который врывается в те области, куда Кейн не заходит вообще или не может туда добраться. В июле Кейну исполнится 31 год, и у него осталось три года по контракту в «Баварии», которая хочет вернуться в мировую элиту. Но игру Кейна никак нельзя отнести к мировой элите", — написал Хаманн в своей колонке на Sky Sport Germany.