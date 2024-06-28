Легенда «Ливерпуля» призвал Саутгейта посадить в запас Кейна и Беллингема на Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06АнглияСловакия
1/8 финалаНе начался
30.06АвстрияТурция
1/8 финалаНе начался
1.07ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
1.07ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07ИспанияГрузия
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
01:37 (мск), источник: Sport24

Легенда «Ливерпуля» призвал Саутгейта посадить в запас Кейна и Беллингема на Евро-2024

Легенда «Ливерпуля», бывший игрок «Баварии» и сборной Германии, ныне футбольный эксперт Дитмар Хаманн раскритиковал лидеров сборной Англии Джуда Беллингема и Гарри Кейна.

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Источник: AFP 2023

На чемпионате Европы — 2024, проходящем в Германии, Англия заняла первое место в группе, победив Сербию (1:0) и сыграв вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0).

"Из пары Фил Фоден — Джуд Беллингем должен играть только один. И я бы выбрал Фодена. Я бы убрал Беллингема, поставил Фодена в центр, а на фланги — Коула Палмера и Энтони Гордона.

Беллингем был на слуху после первых шести месяцев в «Реале», но с Рождества он выступает за мадридцев только на среднем уровне. Его почти не было заметно в четвертьфинале, полуфинале и финале Лиги чемпионов. Вот почему я не удивлен его игрой на Евро. Он, несомненно, хороший футболист, но ему необходимо повторить свою прошлогоднюю игру. Многие говорят о «Золотом мяче», но на данный момент я не вижу в нем игрока мирового класса.

Футбол

Евро 2024
1/8 финала, 30.06.2024, 19:00

Англия-Словакия-

Что касается Гарри Кейна, я не считаю, что он будет лучше играть в сборной Англии, и в «Баварии» тоже.

Кейн забил 36 голов в Бундеслиге в прошлом сезоне, но когда он был нужен команде больше всего, его не было. Это не вина Кейна, если некоторые из его партнеров слишком сосредоточены на себе. Но если за тебя платят 100 млн евро, иногда ты должен сам создавать возможность для гола. Однако он настолько далек от этого, что такой сценарий представляется невозможным. На месте тренера «Баварии» мне было бы неприятно смотреть за беготней Кейна на Евро.

Саутгейту следует подумать о том, что делать с Гарри Кейном. Олли Уоткинс — ловкий нападающий, который врывается в те области, куда Кейн не заходит вообще или не может туда добраться. В июле Кейну исполнится 31 год, и у него осталось три года по контракту в «Баварии», которая хочет вернуться в мировую элиту. Но игру Кейна никак нельзя отнести к мировой элите", — написал Хаманн в своей колонке на Sky Sport Germany.

В ⅛ финала Евро-2024 Англия сыграет против Словакии. Матч состоится 30 июня в Гельзенкирхене и начнется в 19:00 мск.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
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