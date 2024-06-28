«Хвича заслужил, чтобы о нем говорили как о звезде европейского уровня!» Романцев — о Евро, Саутгейте и Денисове

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06АнглияСловакия
1/8 финалаНе начался
30.06АвстрияТурция
1/8 финалаНе начался
1.07ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
1.07ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07ИспанияГрузия
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
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Бельгия
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3
Грузия
34
4
Чехия
31
02:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Хвича заслужил, чтобы о нем говорили как о звезде европейского уровня!» Романцев — о Евро, Саутгейте и Денисове

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России отвечает на вопросы читателей «СЭ».

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Источник: Спорт-Экспресс

Ответы на традиционные вопросы читателей «СЭ», несмотря на самый разгар Евро, мы начали с печальной темы — 22 июня не стало многолетнего соратника Олега Романцева по «Спартаку» и сборной России врача Юрия Василькова.

В «Спартаке» Василькова называли семейным доктором…

Дмитрий Родин: — Олег Иванович, примите искренние соболезнования в связи с уходом из жизни вашего друга Юрия Василькова, с которым было прожито столько лет футбольной жизни. Что оставила память об этом скромном и преданном делу человеке?

— Прежде всего, его любовь к людям — она была для него главным и в профессии, и в жизни. Ведь без этого в работе футбольного врача не обойтись — она особенная. В команде он должен быть умельцем на все руки — и хирургом, и терапевтом, и психологом, и диагностом. Сергеич, или Василек, как любя называли его ребята, был именно таким. И я рад, что с ним посчастливилось работать.

Он не просто был моей правой рукой, без которого невозможно было обойтись, а еще надежным и верным товарищем, готовым всегда прийти на помощь. А еще Юрия Сергеевича называли в «Спартаке» семейным доктором. Каждый из нас знал, что может позвонить ему в любое время суток и получить совет, как успокоить расплакавшегося малыша или какие таблетки дать разбушевавшейся теще. В таких ситуациях он еще идеально справлялся и с обязанностями вот такой скорой телефонной помощи. А сколько было случаев, когда он брал на себя ответственность, принимая самые рискованные решения!

Вспоминаю, как в матче Кубка УЕФА с греческим АЕК Димка Радченко получил тяжелейший перелом берцовой кости. Местные врачи настаивали на немедленной госпитализации, а парень умолял не оставлять его в чужой стране. Юра сделал все, чтобы он улетел из Афин с командой, уговорив экипаж поставить в салоне самолета капельницу. И весь полет ни на минуту не отходил от Димы.

Источник: ТАСС

Еще была история с бразильцем Тиагу Силвой, с которым в «Динамо» подписали контракт без медосмотра. Месяца полтора тот странно вел себя на тренировках — быстро уставал, тяжело дышал. И тогда Сергеич решил обследовать игрока в лучшей клинике Лиссабона, где у того с ужасом обнаружили открытую форму туберкулеза. Так был спасен будущий капитан «ПСЖ» и сборной Бразилии.

А вот дорогого нашего Георгия Александровича Ярцева, с семьей которого Сергеич был рядом до последних дней Жоры, спасти не удалось. Было слишком поздно — Юра уже сам боролся со своей болезнью. Светлая память тебе, дорогой Юрий Сергеевич, любимый наш Василек.

Футбол

Евро 2024
1/8 финала, 2.07.2024, 22:00

Испания-Грузия-

Вряд ли кто-то решится назвать Испанию явным фаворитом пары с Грузией

Антон Вихров: — Какие первые впечатления от Евро? Что удалось посмотреть и кто, по-вашему, способен пробиться в финал?

— На мой взгляд, до последнего дня разборок в группах все обходилось без громких сенсаций. И на безрыбье таковой считали победу сборной Австрии в непростом квартете с Францией и Нидерландами. Но все перевернула теперь уже историческая победа грузин над португальцами и попадание в плей-офф!

Причем выиграли по всем футбольным законам, за счет точно выбранной тактики, высочайшей игровой дисциплины и максимального использования лучших качеств лидеров — Микаутадзе и Кварацхелии. Уже на второй минуте Жорж выдал Хвиче голевой пас, а во втором тайме сам реализовал пенальти.

Между этими событиями на поле шла не слишком азартная борьба. Португальцы даже больше контролировали мяч, но делали это как-то вяло, академично. А соперник грамотно и без паники оборонялся, ловил моменты для контратак. Создалось впечатление, что уже добытое первое место в группе лишило команду Мартинеса необходимой мотивации. Что подтверждалось ротацией состава. Правда, в нем остался Роналду. Но и он не волшебник, чтобы в такой обстановке разом перевернуть игру.

Неудивительно, что все происходящее раздражало Криштиану, который постоянно вступал в споры с арбитром, получил желтую карточку и дал повод недругам вновь заговорить о своем закате. А вот Хвича был назван героем матча и звездой европейского уровня. И, на мой взгляд, он заслужил. Этого же вполне достоин и голкипер Мамардашвили, о котором уже говорят как об одном из самых ярких открытий нынешнего Евро.

Теперь на очереди Испания, преодолевшая групповой этап без единого пропущенного мяча. И хотя испанцы побеждали Италию и Албанию с минимальным счетом, выглядели они гораздо увереннее и острее. Но вряд ли во встрече с Грузией сейчас кто-то решится назвать испанскую сборную явным фаворитом.

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А что остальные? Со скрипом и за счет дополнительных показателей протиснулась в ⅛ финала Бельгия, которую по старой памяти еще относили к тем, кто способен на чудеса. Но после безликой ничьей с украинцами команду освистали. И, не попрощавшись с трибунами, она убежала в раздевалку. Значит, не одними турнирными показателями живет болельщик!

Выход в плей-офф Германии после разноса Шотландии и победы над венграми был ожидаем. Но ничья со Швейцарией, добытая на жилах в овертайме удачливым Фюллькругом, встревожила местных болельщиков. Не зря поигравший в «Динамо» Кевин Кураньи еще перед стартом Евро предупреждал, что у Германии шикарная атака, но проблемная оборона.

Признаюсь, что по старой памяти продолжаю симпатизировать голландцам. Пошло это с той поры, когда в финале мирового первенства они обидно проиграли немцам с Беккенбауэром и Мюллером. Но от того футбола в исполнении великих Кройфа и Нескенса дух захватывало! Да и майки их смахивали на спартаковские. Но на Евро-2024 яркой игрой они не порадовали — как и Франция с Польшей. Хотя в плей-офф все-таки прорвались. Если вспомнить, что аппетит приходит во время еды, то не теряю надежды, что команда Кумана еще заставит о себе говорить!

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Роберт Журин: — Накануне Евро вы сказали, что с особым вниманием будете следить и за сборной Португалии. Как после матча с Чехией отнеслись к разговорам, что ставка португальцев на Роналду делает их атаку предсказуемой для соперников? Тот же Фернандеш заявил, что Криштиану, отдавший ему голевой пас с турками, стал больше действовать на команду.

— Возможно, удивлю вас, сказав, что после матча с Турцией я вспомнил гениальные строчки Пушкина: «Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог…» Ну кто бы, находясь в такой идеальной позиции, отдал мяч партнеру?! Только великий Криштиану! Чем разом поставил на место всех своих недоброжелателей — мол, а теперь говорите что угодно. Ведь в 39 показать, что ты способен перестроиться, быть нужным команде, болельщикам дано только очень сильному человеку и настоящему мужику! И даже после неудачной игры с грузинами верю, что Роналду еще порадует нас голами.

Денис Клюев: — Гарри Линекер раскритиковал слишком осторожную игру англичан, заявив, что сборная Саутгейта «забивает гол и держится за него». Как считаете, такая тактика говорит о неуверенности тренера в своей обороне? Ведь еще сэр Алекс Фергюссон повторял, что матчи выигрывают форварды, а турниры — защитники.

— Есть одна старая футбольная примета: выигрывает не тот, кто много атакует, а тот, кто умеет возвращаться в оборону. Ясно, что тренера англичан меньше всего заботят отзывы о зрелищности игры его подопечных. И уж точно не волнуют кричащие заголовки после скромной победы над Сербией — о том, что Англия скучна. Для него, как и для любого тренера, главное — результат. Именно исходя из этого он подбирает состав и тактику.

Я сам всегда отдавал предпочтение атаке, делая ее стержнем игры. И даже когда мы вели в счете с серьезным соперником, никогда не призывал ребят уходить в глухую оборону — они бы меня просто не поняли. А вот понять Саутгейта можно. И хотя с ним англичане пока вершин не покоряли, но уже играли в полуфинале чемпионата мира и в финале Евро. Что скажет тот же Линекер, если эта сборная выиграет золото?

Англия и Словения вышли в плей-офф
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Тот, кто доверит команду Мостовому, не прогадает!

Даниил Хромов: — В середине июня Дзюба встретился в Китае с Леонидом Слуцким. Как думаете, это была попытка продлить жизнь в большом футболе? И насколько, по-вашему, высока вероятность, что в 35 лет это получится у Артема, на котором многие уже поставили крест?

— Насколько знаю характер Дзюбы — если он поставил цель остаться в большом футболе, то будет идти к ней до конца. Сколько раз под давлением СМИ и болельщиков Артем доказывал, что его трудно сломать! Вспомните его уход в аренду в «Арсенал» из «Зенита», после чего он заиграл в сборной Черчесова на чемпионате мира. Не удивлюсь, если сейчас Артем приведет себя в порядок и появится у Слуцкого в Китае. И я буду этому рад.

Как рад возвращению в «Химки» Глушакова, к которому отношусь с таким же уважением, как и к Дзюбе. Эти парни самолюбивы, азартны, живут игрой, повышая в ней градус борьбы. А их опыт и отношение к делу — подспорье для роста молодежи. В этом плане «Спартаку» очень помог Сергей Горлукович, вокруг которого строилась команда и игра. И мне очень интересно, сумеют ли на этот раз Дзюба с Глушаковым доказать, что они еще нужны футболу.

Андрей Дронов: — С интересом прочитал в «СЭ» откровения Александра Мостового, который заявил, что готов работать тренером. Как думаете, реально ли начинать карьеру в 55 лет? Вы в этом возрасте уже оставили профессию…

— Я закончил, потому что вдруг почувствовал себя, как говорят в народе, выжатым лимоном — слишком уж многое к тому моменту пришлось пережить. Александр, с которым мы общаемся, полон сил и энергии, за его спиной огромный опыт работы с большими тренерами, знание футбола изнутри. Не зря в Испании его называли Царем! Сам он говорит, что в свои 55 чувствует себя на 40 или даже на 35. А в эти годы я только начинал. Потому на сто процентов уверен: тот, кто доверит ему команду, не прогадает. Давай, дорогой Саша, пора начинать!

Арсений Руднев: — Недавно Игоря Денисова условно отстранили от футбола на год, а его команде «Торпедо-2011» присудили техническое поражение — за то, что он ошибочно выпустил на поле незаявленного игрока. Причем Игорь просил оштрафовать только его, но ему ответили: «Это тебе будет уроком». Вам не кажется возмутительным такое решение? Ведь речь идет о детском футболе, где не платят премиальных, а воспитывают смену. Где ребят учат игре, а не зарабатывают на них деньги…

— Как никто другой понимаю Игоря — обидно, когда из мухи раздувают слона на таком уровне. Но у тех, кто живет и работает под девизом «чтоб другим неповадно было», это обычная ситуация. И для них буква закона, которой всегда есть возможность прикрыться, главное! Но ведь можно было по-человечески разобраться в этой простой ситуации. И ограничиться впервые оступившемуся молодому тренеру выговором, а не гвоздить штрафом с дисквалификацией. Да еще и лишением победы, причины которой надо объяснять пацанам. А это больно…

Что касается заявления насчет «урока на будущее», то дружески посоветую Игорю не посыпать голову пеплом, а сделать для себя вывод. Поверь, в нашей профессии еще будет немало моментов, когда потребуется держать себя в руках и не падать духом.

А пока удачи тебе, тренер Игорь Владимирович Денисов!

Игорь Долгов: — Олег Иванович, меня очень удивила реакция некоторых фанатов ЦСКА на вашу оценку заявлений Вернблума. Не считаете, что лучше бы швед не поливал грязью нашу страну, а сказал спасибо армейскому клубу и его болельщикам, делавшим все, чтобы он чувствовал себя здесь как дома?

— Мог бы промолчать, поскольку остаюсь при своем мнении. И все-таки скажу: нельзя, как вы говорите, хаять страну, где старались, чтобы ты не чувствовал себя чужим. Скажу больше, зачастую в российских командах к легионерам относятся с большей заботой и вниманием, чем к своим футболистам. А то, что он бился за команду, проявив к ней в итоге такое же неуважение, как и к России, то, извините, ему за это платили деньги. Ну да Бог ему судья!

P. S. Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба напомню: любите «Спартак», а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш, Олег Романцев!

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