Вратарь сборной Сербии подрался с охраной в баре перед матчем с Данией на Евро

«Ваня пришёл в наш бар, но охрана на входе не узнала его и не захотела впускать, хотя на нём были шорты национальной команды. Он разозлился, и произошла драка. Я быстро вмешался, схватил его за руку и велел ему пойти со мной. Но он отказался. Всё произошло в саду перед баром. Я не слышал, что они говорили ему и что говорили им он. Но я рад, что в конце концов мы всё уладили», — приводит слова владельца бара интернет-издание Telegraf.