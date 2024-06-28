Тренер сборной Грузии — об успехе на Евро: Это несопоставимо с тем, что я испытывал в качестве игрока

Когда ты футболист, ты всегда в движении, ты молод, у тебя такое впечатление, что вся жизнь впереди. Когда ты тренер, это означает, что ты немного старше, и у тебя больше опыта. Чтобы оценить значимый успех, тебе нужно больше времени. Это я ощущаю прямо сейчас.