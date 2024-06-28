Тренер сборной Грузии — об успехе на Евро: Это несопоставимо с тем, что я испытывал в качестве игрока
Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль сравнил эмоции от исторического выхода команды в плей-офф Евро с победами в качестве футболиста.
Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль сравнил эмоции от исторического выхода команды в плей-офф Евро с победами в качестве футболиста.
Как игрок Саньоль становился серебряным призером чемпионата мира (2006) в составе сборной Франции, а также дважды выигрывал Кубок конфедераций (2001, 2003).
"Это огромное событие, несопоставимое с тем, что я испытал как игрок.
Когда ты футболист, ты всегда в движении, ты молод, у тебя такое впечатление, что вся жизнь впереди. Когда ты тренер, это означает, что ты немного старше, и у тебя больше опыта. Чтобы оценить значимый успех, тебе нужно больше времени. Это я ощущаю прямо сейчас.
Команда — это одиннадцать игроков. Моя удача в работе с Грузией состоит в том, что у нас сильный костяк. Но это еще не все", — цитирует Саньоля RMC Sport.