Аршавин не верит в перспективы сборной Италии в противостоянии со Швейцарией | Источник: Чемпионат.com

«Жду неожиданности в матче Швейцария — Италия. Мне кажется, что швейцарцы победят. Но я бы и не сказал, что это будет неожиданность. Для меня Италия выглядит невнятно на этом чемпионате Европы. В остальных парах все фавориты должны победить», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч».

Футбол Евро 2024 1/8 финала, 29.06.2024, 19:00 Швейцария - Италия -

Швейцария начала своё выступление на Евро-2024 с игр в группе А. После трёх сыгранных туров Швейцария заняла второе место. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Первое место заняла заняла сборная Германии, набрав семь очков.

Италия стартовала в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров сборная Италии набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B.