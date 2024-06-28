Неудачник Лукаку, величие Роналду и чудо Грузии. Все рекорды группового этапа ЧЕ-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06АнглияСловакия
1/8 финалаНе начался
30.06АвстрияТурция
1/8 финалаНе начался
1.07ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
1.07ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07ИспанияГрузия
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
11:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Неудачник Лукаку, величие Роналду и чудо Грузии. Все рекорды группового этапа ЧЕ-2024

А ещё блестящий Кроос и вечно самый молодой Ямаль.

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Источник: AFP 2023

Групповой этап Евро получился захватывающим и полным неожиданностей. Сенсационные Грузия и Австрия, невероятная развязка в группе Е, где все команды закончили с одинаковым количеством очков, автоголы и, конечно же, рекорды. Их было установлено немало.

Гол австрийца Романо Шмида в матче с Нидерландами стал 900-м в истории чемпионатов Европы.

На групповом этапе был установлен рекорд результативности: в 12 первых матчах было забито 34 гола, и это лучший показатель в истории Евро после подобного количества встреч. Предыдущий рекорд состоялся на чемпионате Европы 2012 года — тогда за 12 матчей сборные забили 33 гола.

Впервые в истории Евро четыре команды в группе набрали одинаковое количество очков. Румыния, Бельгия, Словакия и Украина дружно закончили 3-й тур с четырьмя очками.

Источник: Reuters

Пять ничьих в шести матчах в группе С — рекорд для одной группы за всю историю Евро. Всего команды забили семь голов на четверых, что стало повторением антирекорда ЧЕ. И, соответственно, это первый случай с момента введения группового этапа в 1980 году, когда в группе случилась всего одна победа (Англия обыграла Сербию). Предыдущий минимум — две победы на Евро-2016.

На этом турнире было забито больше всего в истории Евро голов после 90-й минуты — 10. Предыдущий рекорд (9) был установлен на Евро-2016.

Ромелу Лукаку упустил шесть голевых шансов. Это рекорд среди всех европейских игроков на крупных турнирах с 1980 года!

За три игры группового этапа Тони Кроос отдал 324 точные передачи, что на одну больше, чем на Евро-2016. Немец побил свой же рекорд!

Источник: Reuters

Криштиану Роналду стал лучшим ассистентом в истории Евро (семь результативных передач), но установил и личный антирекорд — ни одного гола на групповом этапе крупного турнира.

Победа Грузии над Португалией — первая в истории Евро, когда команда со столь низкого места в рейтинге ФИФА (74-е) обыграла сборную из топ-10 (португальцы — шестые).

Мамардашвили предотвратил 3,6 гола по xG — это рекорд групповых этапов в XXI веке. Также грузинский вратать повторил рекорд по количеству сейвов на групповом этапе Евро: у него 21 сейв за три матча, столько же было на счету латвийского вратаря Александра Колинько на Евро-2004.

Источник: Reuters

В матче Турция — Чехия показали наибольшее количество карточек в истории Евро — 20.

Албанец Недим Байрами забил самый быстрый гол в истории Евро — мяч в ворота итальянцев залетел уже на 23-й секунде. А вот Венгрия стала автором самого позднего гола в, основное время на турнире — Кевин Чобот забил шотландцам, когда время было на отметке 99:32.

И много рекордов, связанных с возрастом:

  • самый молодой игрок, дебютировавший на Евро, — Ламин Ямаль (16 лет 338 дней);
  • самый молодой игрок, забивший гол в дебютном матче на Евро, — Арда Гюлер (19 лет 114 дней). До этого самым молодым был Роналду, который забил в возрасте 19 лет 128 дней;
  • самый молодой тренер — Юлиан Нагельсман (36 лет 327 дней);
  • самый молодой капитан — Доминик Собослаи (23 года 243 дня);
  • самый возрастной автор гола — Лука Модрич (38 лет 289 дней);
  • самый возрастной игрок на турнире — Пепе (41 год 113 дней);
  • самый юный футболист, сыгравший на двух Евро, — Джуд Беллингем (20 лет 353 дня).

Полина Куимова

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
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