16-летний Ямал закончил школу перед началом плей-офф Евро

Ламин Ямал закончил последний, четвертый класс системы ESO (обязательного среднего образования). Футболисту пришлось обучаться дистанционно из-за вызова в национальную сборную на Евро-2024. Отмечается, что Ямал может продолжить учебу в бакалавриате средней школы. Этот курс длится два года и не является обязательным.

Футбол Евро 2024 1/8 финала, 2.07.2024, 22:00 Испания - Грузия -

«Я привез свое домашнее задание, потому что получаю обязательное среднее образование, у меня онлайн-занятия, я хорошо учусь», — приводит слова Ямала AS.

В марте Ямал в одном из интервью рассказал про любимые школьные предметы: «Физика, химия или математика. Химия дается трудно, но мне нравится».

16-летний Ямал стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в матче чемпионата Европы.

Сборная Испании заняла первое место в группе В с 9 очками. В ⅛ финала Евро-2024 испанцы встретятся со сборной Грузии, матч пройдет 2 июля в Кельне.