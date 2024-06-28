УЕФА в третий раз оштрафовал Албанию за поведение болельщиков

УЕФА оштрафовал албанскую федерацию на 86,5 тысяч евро: 8,5 тысяч евро — за использование пиротехники, 25 тысяч — за скандирование нецензурных кричалок, 45 тысяч — за бросание посторонних предметов на поле, и 8 тысяч — за выбегание болельщиков на поле.

Ранее УЕФА уже штрафовал Албанию из-за фанатов по итогам матчей с Италией (1:2) и Хорватией (2:2). Общая сумма наказания составляет более 170 тысяч.