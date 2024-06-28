«Якин — выдающийся тренер, а что сделал Тедеско?» Орлов — перед плей-офф Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06АнглияСловакия
1/8 финалаНе начался
30.06АвстрияТурция
1/8 финалаНе начался
1.07ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
1.07ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07ИспанияГрузия
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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Сербия
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Австрия
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2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
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1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
10:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Якин — выдающийся тренер, а что сделал Тедеско?» Орлов — перед плей-офф Евро-2024

Сенсационная Грузия, вылет Украины, Сербии и Хорватии и мастерство бывших тренеров «Спартака» — в экспертизе ГСО.

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Итоги группового этапа Евро-2024 с Геннадием Орловым: сенсационная Грузия, вылет Сербии, Украины, Хорватии, Тедеско, Якин | Источник: Чемпионат.com

Известный комментатор и журналист, бывший нападающий ленинградских «Зенита» и «Динамо» Геннадий Орлов отвечает на главные вопросы 3-го тура Евро-2024.

Вот они:

  • Чем сборная Грузии лучше Италии, Англии или Бельгии
  • Почему украинцы — мимо плей-офф и был ли «договорняк» между румынами и словаками
  • Что не так с Бельгией, Сербией и Италией (проблемы разные)
  • Почему Якин и Эмери провалились в «Спартаке», но преуспели в Европе
  • Отчего Рангник не назначил себя тренером «Локомотива» и кто теперь главный фаворит Евро

Чем сборная Грузии лучше Италии, Англии или Бельгии

— Вас Грузия удивила?
 — Она удивила уже в первом матче. Казалось, грузины вообще не забьют на турнире — всё-таки дебютанты Евро. И футболистов этой команды мы мало знали. Но фамилию Мамардашвили теперь надо выучить. Вратарь грузинской сборной — один из героев не только игры с Португалией, но и всего группового турнира. И Саньоль, как мы убедились, замечательный тренер. Он же и вице-чемпионом мира был с Францией, и за «Баварию» долгие годы играл — опытный человек. Саньоль привил команде удивительную психологическую устойчивость. Более опытные команды её не проявили, а новичок турнира — показал. Мне в сборной Грузии больше всего её дух понравился — это то, что формируется в раздевалке, на тренировках. Грузины оказались по-настоящему готовыми вести борьбу. А Италия, Англия, Бельгия — нет. Они не настроены так, как грузины.

Да, португальцы имели преимущество по количеству опасных атак: одни под 30 провели, вторые — до 10. Но тем и прекрасен футбол, что разницу в классе можно компенсировать старательностью, самоотверженностью. Конечно, не обошлось и без доли везения. Однако мастерство тоже было проявлено. Хвиче ведь было очень непросто забить на второй минуте. Но он это сделал, потому что уже мастер. Первый гол в матче всегда очень много значит, и здесь тоже это произошло. А дальше не только выстояли, но и второй забили.

— Жорж Микаутадзе — лучший бомбардир Евро-2024 прямо сейчас. Звучит чуднó?
 — Потрясающе уверенный в себе игрок! Удивительная психологическая устойчивость. Посмотрите, как хладнокровно он оба пенальти реализовал. И заметьте, Микаутадзе радовался, но не прыгал от восторга, как ребёнок. Они с Хвичей готовы забивать любому сопернику. Даже в больших сборных есть футболисты, которые с ударной позиции запускают мяч на 30 метров выше ворот. Это значит, что люди психологически неустойчивы. В самый нужный, решающий момент нужна концентрация внимания — то, что свойственно Роналду, Месси. Эти сконцентрированны до самого последнего момента и контролируют свои действия. А когда мяч летит непонятно куда, это всё равно что в хоре кто-то «даёт петуха». Человек не контролирует себя, эмоции перехлёстывают — и голос срывается. А для сборной психологическая устойчивость — это самое главное.

Грузия одержала историческую победу и вышла в плей-офф
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Почему украинцы — мимо плей-офф и был ли «договорняк» между румынами и словаками

— Украина с четырьмя очками — мимо плей-офф, а Дания с тремя — там. Парадокс?
 — Украинцы стали жертвой собственных амбиций и эмоций. Не сумели совладать с собой, хотя тоже могли пройти дальше. Но там и группа оказалась уникальная: четыре команды — по четыре очка! Разница мячей решала. Такая система, регламент — что сделаешь? Ребята, а чего вы в первом матче пропустили три мяча? Что произошло со сборной Украины? Пропустили один мяч — и встали. Это всё из-за неразберихи внутри команды. Потому у них и собрание без тренера было после Румынии. В стартовом матче Ярмоленко не вышел в основе, а во втором — капитан команды с первой минуты. В отдельных эпизодах было видно: всё могут. А уж голом Яремчука не только я — весь мир восхищался. В третьем матче они уже играли с двумя центральными нападающими. Но Довбику, как я уже говорил, не хватает техники. В «Жироне» у него хорошие партнёры — регулярно выводят на удар, снабжают мячом — вот и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Здесь же ему не хватало поддержки.

— Угловой Малиновского во втором тайме не напомнил вам знаменитый «сухой лист» Лобановского?
 — Напомнил, конечно. Лобановский, правда, подавал правой ногой, а этот левой закручивает. Я сам, когда играл, подавал угловые. И мы всегда договаривались, чтобы каждый перед воротами находился в своём квадрате. Ясно, что Малиновский и на тренировках так подаёт, а это значит, что в игре перед вратарём нужно было кому-то быть. А там не было человека, чтобы сыграть на опережение. Это недоработка тренера. Бельгийцы же явно не были подготовлены к таким подачам. Конечно, мы все сильны задним умом, но тренеры должны показывать и объяснять футболистам, в чём чья сила и слабость.

Украина вылетела с Евро
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Что не так с Бельгией, Сербией и Италией (проблемы разные)

— Великий Де Брёйне, тянущий время возле углового флага, — удивительная картина?
 — А куда ему было деваться? Видели, как он рукой махал своему партнёру на угловом: иди сюда! А тот понять не мог, зачем его зовут. Это «маленькие футбольные хитрости» — да здравствует Владимир Никитович Маслаченко, который запустил в эфир эту фразу. Украинцы могли забить, поэтому бельгийцы и тянули время. Прагматичный подход.

— Разве третья сборная в рейтинге ФИФА не должна играть с позиции силы?
 — Бельгия играла бездарно. У них тренер Тедеско — как будто просто дополнительная единица на ставке. Ничего не сделал. Помню, как он метеором носился вдоль поля в «Спартаке». Но здесь его авторитета, бэкграунда явно не хватает. Команда абсолютно неуправляемая. И игра не выстроена. Нет её. Хотя футболисты-то приличные. Есть индивидуальные действия Де Брёйне — и всё. Ну что это за команда?

— Словакия — Румыния — не похоже на дружеский «договорняк»?
 — Когда мы говорим «договорняк», то обижаем футболистов. Факты есть? Нет. Я вспоминаю матчи, когда одна команда проигрывала другой, потому что ей это выгоднее было. Это не «договорняк», а спортивный интерес. Сама ситуация диктует командам стратегию. Вспоминаю ЧМ-1990. Сборная СССР тогда проиграла в двух первых матчах румынам и аргентинцам. В 3-м туре громим Камерун (4:0). Если Аргентина или Румыния побеждает — мы в плей-офф. В середине второго тайма коллеги из Москвы сообщают мне, что аргентинцы открывают счёт. Я обрадовался, начал подогревать: там же Марадона, будут играть на победу! Но как забили, так и пропустили — всего через несколько минут. А почему быстро сравняли? Потому что им позволили это сделать, чтобы спокойно доиграть матч. Обе команды устраивала ничья, и они её сделали. В конце репортажа меня так и подмывало сказать: «Футбольную мафию не остановить и не победить». Может, и хорошо, что не сказал — это же ещё Советский Союз был. Но она всегда существует где-то в футбольном сообществе.

На моём первом чемпионате Европы как комментатора, в Швеции в 1992-м, всего восемь участников было. А сейчас шесть групп по четыре команды — зачем? Понятно, что это коммерческий интерес. И у Инфантино с Чеферином, ФИФА с УЕФА, глаза горят. Деньги нужны всем, и футболистам больше достаётся, но уровень мастерства от этого размывается. Теперь из групп выходит по три команды. Жалко ли мне кого-то из невышедших? При такой формуле — нет.

— А персонально Луку Модрича?
 — Слушайте, ну Модрич столько выиграл — чего его жалеть? Не надо жалеть, это игра, один момент. Да, он забил с игры, но всё-таки уже многовато допускает потерь. Даже у своих игроков к Луке были претензии. А вообще команда старовата. Дело даже не в возрасте, по игре хорваты немножко сдали. За тем же Перишичем года три назад гонялись все лучшие клубы Европы, а сейчас его не узнать: выходит на замену, передачи неточные отдаёт. И много было потерь у Модрича — это связано с физической готовностью. Свежей крови в команде не было, молодых-наглых, а вышли играть фамилии. А они уже не те. И это опять-таки вопрос к тренеру.

— Сборная Сербии — разочарование?
 — Я не могу назвать сборную Сербии разочарованием. Соотношение сил, тренерского ума, исполнительского мастерства, подбора игроков — вот какие критерии должны присутствовать при оценке. У сербов способные футболисты, но они неорганизованны. Стойкович был выдающимся футболистом, однако как тренер себя сейчас не проявил. Заявление капитана Тадича после 1-го тура о многом говорит. Обо всём нужно договариваться на берегу. А когда ты уже вышел в плавание, у тебя должна быть вышколенная команда, в которой каждый знает свой манёвр и у которой есть баланс в игре. У сербов этого не было. Они тоже жертвы раздрая внутри команды. Не было у них боевой дружины.

— Так у них каждый чемпионат одно и то же.
 — Потому что нет тренера, способного их всех объединить. Пока нет.

— Зато Италия в своём стиле проползла в плей-офф.
 — Спаллетти повезло. Этот гол секунд за 30 до конца — просто чудо. Как ни странно, сборной Италии не хватает мастерства. И нет нападающих! Даже Кьеза неточно бьёт по воротам, удар не поставлен. Когда они выигрывали прошлый чемпионат Европы, у Манчини набор исполнителей был лучше и игра была более сбалансированная. И оборона была, и нападающие забивали. А здесь вообще атаки нет. Нет завершающих ударов. Скамакка появился — это просто дикость. Потом, нет ни одного футболиста «Ювентуса» [в стартовом составе] — это говорит о серьёзных проблемах самого титулованного клуба Италии. Вратарь-то у них потрясающий, один из сильнейших. Но сильнейшим на этом чемпионате Европы Доннарумма не станет — потому что до финала не доиграет. Там будут другие добиваться призов.

Гол на 98-й минуте вывел Италию в плей-офф со второго места
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Почему Якин и Эмери провалились в «Спартаке», но преуспели в Европе

— Якин во второй раз подряд вывел Швейцарию в плей-офф большого турнира. Герой?
 — У Швейцарии очень сбалансированная команда. Якин — выдающийся тренер. Ведь у него игроки, скажем так, не первого десятка. Но организация игры, дисциплина, самоотдача — на высшем уровне. У них один за всех и все за одного — вот это команда. И она же такая многонациональная. Джака, капитан, албанец. У самого Якина турецкие корни, а его все понимают. Как они нашли общий язык? Разное происхождение, психология — зато футбольный менталитет един. И второй турнир подряд они выступают здорово.

— А Роман Широков говорил: «Не похож на тренера».
 — У нас один «тренеришкой» в «Спартаке» главного называл. А эти ребята — что Якин, что Эмери — вон каких успехов достигают. Это говорит о том, что Роману и Артёму [Дзюбе] пока ещё не дотянуться до футбольной компетенции. Есть такое шоу «Это футбол, брат». У них хороший подбор экспертов, которым веришь: подтверждают своё мнение доводами. Но после 1-го тура они очень сильно засомневались в Роналду. У него была ошибка, но Криштиану всё равно ведущий игрок команды и ещё сделает результат. Он и не должен забивать по три-пять мячей — Роналду играет на команду. Футбол — это же командная игра.

Вот вы вспомнили Широкова… Если бы ещё Анчелотти такое сказал, я бы понял. Ребята, но вы же сами не были тренерами, чтобы так уничижительно о них отзываться. Я иногда смотрю английскую передачу, которую Линекер ведёт. Сам-то он не был мировой звездой, но иногда такое пробрасывает, что диву даёшься. Моё мнение: оценка тренеров должна быть более сдержанной. Почему мы так говорим про Абаскаля или Тедеско? Так они же сами нигде не играли и ничего не имеют в своём послужном списке. Их и оценивают все подряд. Но у меня как у опытного комментатора мягкое пожелание к коллегам, участникам шоу-программ: деликатнее относиться к вопросам тренерского мастерства и искусства. Нельзя ставить себя на один уровень с топ-тренерами, если ты не был в их шкуре. Бережнее относитесь к профессии тренера. Те специалисты, которые достигают успеха, — это великие люди. Кинорежиссёров много, а выдающихся — мало. Так и с тренерами.

— 11 лет назад Якин с «Базелем» выбил «Зенит» Спаллетти из Лиги Европы.
 — Да-да-да, прекрасно помню те матчи! У нас тут думали: ну «Базель», Швейцария — проскочим. А ничего подобного. У Якина всегда организованные команды. Каждый знает свой манёвр. Он умеет донести до игроков те требования, которые ставит перед командой.

— Почему всё-таки ни Эмери, ни Якин не добились успеха в России?
 — Во-первых, игроки у них были невысокого уровня. В «Спартаке» же ещё и Лаудруп был, и Невио Скала, который прекрасную «Парму» в Италии создал. Ты потерпи, дай хотя бы год тренеру поработать. Но, к сожалению, тогда в «Спартаке» тренеров меняли как перчатки. А потом, тренер — это творческая профессия. Они тоже совершенствуются. Сейчас институты, университеты физкультуры ежегодно плодят сотни, тысячи специалистов, но ни один из них не выходит настоящим тренером. Это точечная профессия — подготовить можно только до определённого уровня. А дальше каждый делает сам себя.

Источник: Reuters

Отчего Рангник не назначил себя тренером «Локомотива» и кто теперь главный фаворит Евро

— Удивлены успехам Рангника с Австрией?
 — Приятно удивлён. Когда он пришёл в «Локомотив» со своим немецким обозом, это было что-то страшное. Потом Рангник провалился в «Манчестер Юнайтед». Но в сборной Австрии качественный подбор игроков, а он оказался, видимо, хорошим психологом. Рангник никого особенно не учил футболу, но добавил организации игры, расставил тактически. Плюс у него всё-таки бэкграунд есть.

— Почему он себя не поставил в «Локо» тренером — или там был другой интерес?
 — «Локомотив» для него был просто кормовой площадкой. И при этом он уже, похоже, знал, что поедет в «Манчестер Юнайтед». Рангник использовал российский футбол как место, где можно заработать группе людей. И ему, конечно. Запустил в клуб 11 немцев — сколько они «съели» денег?

— Только Испания не пропустила ни мяча и не потеряла ни очка в группе. Теперь она фаворит № 1?
 — Конечно. Уже в 1-м туре было видно, что испанцы — фавориты. Они любят контролировать мяч. И пока никто ничего лучшего в футболе не придумал. Пеп Гвардиола как с «Барселоны» начал всех громить, так и продолжает в «Манчестер Сити». Во всех клубах у него во главе угла контроль мяча. И сборная Испании действует в схожей манере. Скажите, кто у вас хавбеки, и мы скажем, что у вас за команда. А в сборной Испании в центре поля порядок: Родри, Педри, Руис.

— Букмекеры по-прежнему причисляют к главным фаворитам Евро Англию.
 — Англия — это опять тренер. Пять очков взяли, оголтелые болельщики радуются выходу в плей-офф. Но игры-то нет! Нет сердцевины, стержня. А когда игра не поставлена, нет голевых моментов. Они и в обороне не безошибочно действуют. Так что им будет очень сложно.

Сейчас по игре фавориты — Испания, Португалия и, потенциально, Франция. Но у французов тоже есть проблемы. Не зря пишут о мбаппезависимости сборной — она есть. Килиан — звезда, но не эгоист, он готов быть и командным игроком. Мбаппе чуть травма сбила, а остальные нападающие играют неважно. У испанцев в этом отношении картина получше: есть потрясающий Уильямс, Мората стал собраннее и дисциплинированнее. Ну и 16-летний Ямаль может стать героем решающих матчей, может быть, даже финального. Это будет чудо. В викторинах был такой вопрос: «Полуостров, который сам говорит о своих размерах?» Ответ: «Ямал». А он — Ямаль. По возрасту мал, но уже — ого-го! Большой футболист растёт.

Олег Лысенко

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Германия
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2012
Польша/Украина
1
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2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
Вратарь сборной Сербии подрался с охраной в баре перед матчем с Данией на Евро
«Хвича заслужил, чтобы о нем говорили как о звезде европейского уровня!» Романцев — о Евро, Саутгейте и Денисове
Украинский комментатор — о работе Реброва в сборной Украины: «Есть такая фраза: “Ваши ожидания — ваши проблемы”
Бывший тренер сборной Украины объяснил вылет команды с Евро-2024
Легенда «Ливерпуля» призвал Саутгейта посадить в запас Кейна и Беллингема на Евро-2024
Конфликты в сборных Англии и Франции, жуть в фан-зоне и гнев Тедеско. Что творится на Евро
Тренер сборной Грузии — об успехе на Евро: Это несопоставимо с тем, что я испытывал в качестве игрока
Кастань: Бельгия знает, как доставить проблемы сборной Франции, у нас есть Де Брейне и Лукаку
Канчельскис считает, что и с ужасной игрой Англия может дойти до финала
10 миллионов долларов! Грузинский миллиардер озолотил сборную за исторический прорыв на Евро
Аленичев назвал групповой этап чемпионата Европы по футболу достаточно скучным
«Станут опаснее». Тренер сборной Испании — о команде Грузии на Евро
«Я очень сильно боюсь Мбаппе». Вертонген с иронией ответил на вопрос о матче против Франции
Матерацци: Швейцария не может стать проблемой для Италии. Если мы победим, то впереди будет открытое шоссе
16-летний Ямаль получил обязательное среднее образование во время Евро-2024
«Это позор». Главный тренер сборной Румынии ответил на подозрения в договорном матче со Словакией на Евро
Начо: «Мамардашвили проводит фантастический Евро, но мы забьем ему как можно больше»
Лунин — худший вратарь группового этапа Евро-2024 по версии WhoScored
Поощрение антифутбола. Сетка плей-офф Евро очень несправедлива, у Англии — открытая дорога в финал
Три игрока основы сборной Англии могут пропустить матч ⅛. Еще один появился на тренировке с разбитым лицом
Колосков назвал некорректным высказывание Фетисова о Евро
«Он заслужил, чтобы мы восхищались им». Лучший бомбардир Испании Вилья высказался о Морате
«Это будет большой вызов». Тренер Швейцарии Якин высказался об Италии перед матчем на Евро
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Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
Расширение Евро до 24 сборных — кайф
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Монтелла: Следующая цель сборной Турции — выход в четвертьфинал Евро-2024
Грузия пишет историю, первый гол Мбаппе, разочаровавшая Сербия и еще семь событий третьего тура Евро-2024
Фюллькруг извинился перед фанатом, которому сломал руку на Евро
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