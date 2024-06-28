Главные открытия группового этапа Евро. Кто еще удивил помимо грузин

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06АнглияСловакия
1/8 финалаНе начался
30.06АвстрияТурция
1/8 финалаНе начался
1.07ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
1.07ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07ИспанияГрузия
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
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Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
11:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главные открытия группового этапа Евро. Кто еще удивил помимо грузин

Есть три команды.

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Главные открытия группового этапа Евро. Кто еще удивил помимо грузин | Источник: Reuters

Последний день группового этапа чемпионата Европы принес горячую сенсацию — Грузия всухую обыграла топовую Португалию и вышла в плей-офф на первом же чемпионате Европы в истории. Жорж Микаутадзе, Хвича Кварацхелия и Георгий Мамардашвили уже стали одними из основных героев турнира, но в Германии удивили не только они.

Грузия: выход в плей-офф на дебютном Евро в истории

«Крестоносцы» порадовали уже в первом матче. Несмотря на поражение от Турции (1:3), восхитили пламенными эмоциями и смелой игрой. Футболисты Вилли Саньоля великолепно вылетали в контратаки и показали, что в их составе стоит следить не только за Хвичей Кварацхелией. По ходу группового этапа рекорды турнира переписали другие футболисты. Вратарь Мамардашвили оформил 21 сейв — повторение исторического достижения Александра Колинько на Евро-2004. Вот только спасения Георгия вытащили Грузию в плей-офф — латыши же с одним очком остались на последнем месте в группе.

Микаутадзе — главный герой грузинской феерии. Нападающий вылетевшего во второй французский дивизион «Метца» поучаствовал во всех четырех голах сборной (3+1). Два мяча (Чехии и Португалии) Жорж положил с пенальти, но от этого его выступление не выглядит скромнее. После группового этапа он лидирует в списке бомбардиров и в топе по «гол плюс пас». А еще Микаутадзе стал девятым игроком в истории Евро с голами во всех играх группового этапа и четвертым с мячами в дебютных четырех играх на турнире.

После Турции никому не удалось обыграть ярких грузин: с Чехией добыли ничью (1:1) стараниями Мамардашвили — голкипер оформил 11 спасений. Больше на матче Евро тащил только тот же Колинько в 2004-м. Игра против расслабленной Португалии — фантастический акт, который точно останется одним из самых ярких на турнире. Теперь грузинам будет противостоять мощная Испания: команды пересекались в квалификационной группе — оба раза «Красная фурия» больно уработала выскочек (7:1 и 3:1). Но Грузия уже сотворила чудо, любой результат в плей-офф не растворит впечатление от их спектакля.

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Румыния: первая в истории победа в группе

Если Грузия сотворила сказку, просто выйдя из группы, то румыны еще сильнее превзошли ожидания. Сборная с самым дешевым (по данным Transfermarkt) составом попала в ровную группу с Бельгией, Украиной и Словакией. Каждый из соперников выглядел мощным фаворитом в противостоянии с «Карпатскими ребятами», но они уже в первом туре доказали свою силу — разнесли украинцев (3:0) и взобрались на первое место в квартете. Разгром желто-синих стал самой крупной победой в истории страны на международных турнирах.

Бойцы Эдуарда Йордэнеску не покинули первое место до конца группового этапа — даже поражение от Бельгии в следующем матче (0:2) не помешало триумфу румын. Оно только закрутило интригу в группе E: после второго игрового дня у всех команд накопилось по три очка, а Румыния лидировала по дополнительным показателям. Такая ситуация впервые сложилась на чемпионатах Европы и отчасти помогла румынам удержаться во главе таблицы.

В третьем туре Румынии для гарантированного выхода в плей-офф хватало ничьей — такой же результат устраивал и противодействующую Словакию. 1:1 оставили румын первыми, ведь в параллельной встрече Бельгия в более трусливой манере отстояла нули с Украиной. «Карпатские ребята» вышли в плей-офф крупного турнира впервые с Евро-2000. Такого достижения точно не ожидали от скромной сборной. Конечно, в чем-то команде повезло — единственную победу она добыла благодаря двум дальним ударам и ошибкам вратаря украинцев Андрея Лунина. А в последнем туре сопернику тоже не надо было играть на победу. Но Румыния в плей-офф — встретится с Нидерландами.

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Словения: ни одного поражения в сложной группе

Возможно, самый незаметный из андердогов, пробравшийся в плей-офф. Изначально словенцы выглядели источником очков для более звездных Англии, Дании и Сербии. Вот только они не уступили никому из них — оформили три ничьи и аккуратно юркнули в плей-офф с третьего места. Могли быть и выше, ведь Дания набрала такое же количество баллов (тоже трижды сыграла вничью). Личные встречи и разница мячей оказались идентичными — «Датский динамит» проскочил благодаря меньшему количеству желтых карточек! Такое на Евро произошло впервые в истории.

Причем Словения была ближе к победе, чем все соперники по группе. В матче с Сербией она лидировала с 69-й минуты, и казалось, уверенно удерживает результат. Сербы отыгрались на последних мгновениях компенсированного времени — вышедший на замену Лука Йович забил головой после подачи с углового. Почти сразу прозвучал финальный свисток, а словенцы в отчаянии рухнули на газон — победа гарантировала бы место в плей-офф.

Но в заключительной игре команда Матьяжа Кека собранно добыла нужный результат против Англии — одного из основных фаворитов турнира. Строгая нулевая ничья с минимумом моментов устроила словенцев — при ней она прошла в плей-офф вне зависимости от результата параллельной встречи между Данией и Сербией (0:0). Команда порадовала организованной обороной — сложнее всего было против Дании в дебюте: сербы и англичане намного реже угрожали Яну Облаку. Контратаки тоже временами удавались, а против Дании во втором тайме удачно получилось сыграть в навал — сравняли счет и заработали очко. В ⅛ Словения встретится с Португалией.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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