Почему зрителям в футболе нельзя забирать улетевший на трибуны мяч: шокирующие последствия

В футболе нередки ситуации, когда игрок крайне неточно бьет по воротам, и мяч улетает на трибуны. Там его могут поймать болельщики. Казалось бы, лучшего сувенира на память не придумать!

Но есть определенные нюансы, из-за которых желание забирать мяч отпадает напрочь. В чем они заключаются?

После матча — в полицию

Не стоит забывать, что мяч является чьей-то собственностью — обычно он принадлежит стадиону или организаторам матча. Его присвоение можно приравнять к воровству. Вряд ли кому-то захочется испытать проблемы с законом из-за футбольного мяча. А ведь такие прецеденты были!

В 2016 году в полицию загремел фанат, который посетил матч «Миллуолла» и «Шеффилда» в первой лиге Англии. К мужчине на трибуну прилетел мяч, и тот решил забрать его с собой, а после матча подарить сыну. Только вот благие намерения были пресечены на выходе — контролеры увидели трофей и сообщили полицейским. В итоге горе-болельщик несколько часов провел в ближайшем участке.

Также есть случай, когда мяч пытались украсть прямо с поля. Такое произошло в 2012 году, когда «Манчестер Сити» в драматичной развязке выиграл чемпионат Англии. Сразу после финального свистка болельщики высыпали на поле, а один из них решил под шумок забрать мяч. Правда, парень не учел, что на стадионе «Ман Сити» работают камеры видеонаблюдения, а клуб уже забронировал место для снаряда в своем музее. 17-летнего болельщика быстро нашли и провели с ним профилактическую беседу, а трофей конфисковали.

Забрал мяч и продал его за большие деньги

При этом есть счастливчики, которым всё же удавалось уносить мячи с собой и оставаться безнаказанным. Кто-то ставил добычу на полочку как сувенир и любовался ею. Но были и более предприимчивые фанаты.

Широко известен случай имени Пабло Коррала. Испанский баскетболист был зрителем на четвертьфинальном матче Евро-2004, в котором играли Англия и Португалия. В послематчевой серии пенальти грубо ошибся Дэвид Бекхэм — мяч после его удара полетел на трибуны. Там его поймал Коррал, который тут же спрятал снаряд под футболкой, а затем покинул стадион.

Мяч «Ротейро», получивший название «Позор Бекхэма», был сразу же выставлен на аукцион. Возник невиданный ажиотаж — некоторые предлагали до 10 млн евро за ценный лот. Но большинство заявок были аннулированы из-за их нереалистичности. В итоге мяч ушел с молотка за 28 тысяч евро — его купил некий канадец, пожелавший остаться неизвестным.

Коррал, кстати, мог не проводить аукцион, а продать добычу за 18 тысяч евро — такую сумму ему предлагал один из британских таблоидов. Но испанец отказался, и не зря: торги принесли гораздо больше денег. Вот уж кому действительно повезло!

В футболе нельзя, в хоккее можно

Сейчас таких авантюристов становится всё меньше. Обычно зрители сразу отдают мяч болбоям или выбрасывают его на поле. Никому не хочется писать объяснительные в полицейских отделениях.

Футбол в этом плане, кстати, отличается от хоккея, где вылетевшая шайба становится полноценным трофеем. За ней не ведется тщательный контроль, поэтому любой болельщик может прикарманить резиновый диск и унести его домой. Никаких санкций, по крайней мере, за такое не предусмотрено.

Дмитрий Панов