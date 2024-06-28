Почему зрителям в футболе нельзя забирать улетевший на трибуны мяч: шокирующие последствия
Лучше оставить мяч на стадионе.
Лучше оставить мяч на стадионе.
В футболе нередки ситуации, когда игрок крайне неточно бьет по воротам, и мяч улетает на трибуны. Там его могут поймать болельщики. Казалось бы, лучшего сувенира на память не придумать!
Но есть определенные нюансы, из-за которых желание забирать мяч отпадает напрочь. В чем они заключаются?
Не стоит забывать, что мяч является чьей-то собственностью — обычно он принадлежит стадиону или организаторам матча. Его присвоение можно приравнять к воровству. Вряд ли кому-то захочется испытать проблемы с законом из-за футбольного мяча. А ведь такие прецеденты были!
В 2016 году в полицию загремел фанат, который посетил матч «Миллуолла» и «Шеффилда» в первой лиге Англии. К мужчине на трибуну прилетел мяч, и тот решил забрать его с собой, а после матча подарить сыну. Только вот благие намерения были пресечены на выходе — контролеры увидели трофей и сообщили полицейским. В итоге горе-болельщик несколько часов провел в ближайшем участке.
Также есть случай, когда мяч пытались украсть прямо с поля. Такое произошло в 2012 году, когда «Манчестер Сити» в драматичной развязке выиграл чемпионат Англии. Сразу после финального свистка болельщики высыпали на поле, а один из них решил под шумок забрать мяч. Правда, парень не учел, что на стадионе «Ман Сити» работают камеры видеонаблюдения, а клуб уже забронировал место для снаряда в своем музее. 17-летнего болельщика быстро нашли и провели с ним профилактическую беседу, а трофей конфисковали.
При этом есть счастливчики, которым всё же удавалось уносить мячи с собой и оставаться безнаказанным. Кто-то ставил добычу на полочку как сувенир и любовался ею. Но были и более предприимчивые фанаты.
Широко известен случай имени Пабло Коррала. Испанский баскетболист был зрителем на четвертьфинальном матче Евро-2004, в котором играли Англия и Португалия. В послематчевой серии пенальти грубо ошибся Дэвид Бекхэм — мяч после его удара полетел на трибуны. Там его поймал Коррал, который тут же спрятал снаряд под футболкой, а затем покинул стадион.
Мяч «Ротейро», получивший название «Позор Бекхэма», был сразу же выставлен на аукцион. Возник невиданный ажиотаж — некоторые предлагали до 10 млн евро за ценный лот. Но большинство заявок были аннулированы из-за их нереалистичности. В итоге мяч ушел с молотка за 28 тысяч евро — его купил некий канадец, пожелавший остаться неизвестным.
Коррал, кстати, мог не проводить аукцион, а продать добычу за 18 тысяч евро — такую сумму ему предлагал один из британских таблоидов. Но испанец отказался, и не зря: торги принесли гораздо больше денег. Вот уж кому действительно повезло!
Сейчас таких авантюристов становится всё меньше. Обычно зрители сразу отдают мяч болбоям или выбрасывают его на поле. Никому не хочется писать объяснительные в полицейских отделениях.
Футбол в этом плане, кстати, отличается от хоккея, где вылетевшая шайба становится полноценным трофеем. За ней не ведется тщательный контроль, поэтому любой болельщик может прикарманить резиновый диск и унести его домой. Никаких санкций, по крайней мере, за такое не предусмотрено.
Дмитрий Панов