Матерацци: если Италия пройдёт Швейцарию, то её путь на Евро может стать как пустое шоссе

«Фаворитов на Евро больше нет, а обыграть Швейцарию всегда непросто. Якин может рассчитывать на футболистов, которые играют в итальянской, немецкой и английской лигах. Это сбалансированная команда с хорошими игроками и таким вратарём, как Зоммер. Их недооценивают, но они опытны.



В матче с Германией они произвели на меня впечатление своей уверенностью и формой. Однако проблема Италии не может заключаться в Швейцарии. Италия должна подтвердить, что они не являются проблемой.



Если мы пройдём дальше, то дальнейший путь может стать как пустое шоссе. Игрокам лучше не думать об этом, иначе шоссе превратится в узкую тропинку. Мы видели такой путь в 2006 году, когда мы попали на Германию (в ½ финала турнира. — Прим. “Чемпионата”). Это выглядит легко, но это не так», — приводит слова Матерацци Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.