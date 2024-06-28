Фил Фоден вернется в расположение сборной Англии 28 июня
Футболист «Манчестер Сити» возвращался в Великобританию из-за рождения третьего ребенка.
Футболист «Манчестер Сити» возвращался в Великобританию из-за рождения третьего ребенка.
Как сообщает Sky Sports, форвард сборной Англии Фил Фоден вернется в расположение национальной команды в пятницу, 28 июня.
Нападающий присоединится к команде к закрытой тренировке перед игрой со сборной Словакии в ⅛ финала Евро-2024. Встреча пройдет в Гельзенкирхене 30 июня.
Сборная Англии с 5 очками заняла первое место в группе C. 24-летний Фил Фоден выходил в стартовом составе во всех трех матчах группового турнира — против Сербии (1:0), Дании (1:1) и Словении (0:0).