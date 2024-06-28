Роналду чаще всех попадал в офсайд на групповом этапе Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал игроком, чаще всех попадающим в офсайд на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года. Капитан португальской команды на групповом этапе сыграл во всех трех матчах и отдал одну голевую передачу.

Второе место по данному показателю занял Барнабаш Варга — четыре раза. Нападающий сборной Венгрии потерял сознание после столкновения с вратарем шотландцев Ангусом Ганном, получив от него удар локтем в голову. Варга был госпитализирован в одной из больниц Штутгарта, но уже выписан и восстанавливается дома в Венгрии.

Третью строчку по количеству попаданий в положение «вне игры» делят нападающие Ромелу Лукаку (Бельгия), Артем Довбик (Украина) и Расмус Хойлунд (Дания) — три раза. На Евро-2023 три гола Ромелу Лукаку были отменены. Два — из-за попадания в офсайд, еще один — из-за игры рукой у партнера в голевой атаке.