Златко Далич останется тренером сборной Хорватии после Евро-2024

Президент федерации футбола Хорватии Мариан Кустич сообщил, что Златко Далич останется на посту главного тренера сборной после чемпионата Европы-2024.

«Далич — наш тренер и останется тренером сборной Хорватии. Мы поговорили и пожали друг другу руки. Он останется, могу сказать уверенно», — сказал Кустич.

Хорватия набрала 2 очка на групповой стадии Евро-2024 и заняла третье место в группе B с 2 очками. Вместе с Венгрией хорваты попали в число худших команд, занявших третье место в своих группах, и не попали в ⅛ финала турнира.

Далич приводил сборную Хорватии к серебряным медалям чемпионата мира 2018 года и к бронзовым — на ЧМ-2022 в Катаре.