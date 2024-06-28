Златко Далич останется тренером сборной Хорватии после Евро-2024
57-летний специалист возглавляет команду с 2017 года.
57-летний специалист возглавляет команду с 2017 года.
Президент федерации футбола Хорватии Мариан Кустич сообщил, что Златко Далич останется на посту главного тренера сборной после чемпионата Европы-2024.
«Далич — наш тренер и останется тренером сборной Хорватии. Мы поговорили и пожали друг другу руки. Он останется, могу сказать уверенно», — сказал Кустич.
Хорватия набрала 2 очка на групповой стадии Евро-2024 и заняла третье место в группе B с 2 очками. Вместе с Венгрией хорваты попали в число худших команд, занявших третье место в своих группах, и не попали в ⅛ финала турнира.
Далич приводил сборную Хорватии к серебряным медалям чемпионата мира 2018 года и к бронзовым — на ЧМ-2022 в Катаре.
Ранее поступала информация о том, что руководство саудовской команды «Аль-Иттихад» готово предложить Даличу контракт с зарплатой в 20 миллионов евро в год. В минувшем сезоне чемпионата страны клуб занял пятое место, и боссы команды собираются расторгнуть контракт с аргентинским тренером Марсело Гальярдо. За «Аль-Иттихад» играют титулованные французы Карим Бензема и Н'Голо Канте, а также экс-полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо.