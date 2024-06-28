Итальянские тренеры отметились уникальным достижением на Евро-2024

На Евро-2024 сразу четыре итальянских специалиста вывели свои команды в ⅛ финала. Лучано Спаллетти вместе с Италией набрал четыре очка и занял второе место в группе В, сборная Бельгии под руководством Доменико Тедеско стала второй в группе Е, Словакия, которую возглавляет Франческо Кальцона, вышла в плей-офф с третьего места в Группе Е, а Турция по руководством Винченцо Монтеллы стала второй в группе F.