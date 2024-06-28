Губерниев дал совет критикам трансляций Евро-2024 в России

«Хочется сказать всем, кто против трансляций Евро-2024 — не надо завидовать футболу! Не надо завидовать тем, кто блестяще в него играет, и тем, кто в России его ярко смотрит! Нас миллионы, и мы живем! У нас нет недружественного спорта, ясно?» — написал Губерниев в телеграм-канале.