Губерниев дал совет критикам трансляций Евро-2024 в России
Известный телекомментатор высказался на тему показа в России чемпионата Европы 2024 года.
Известный телекомментатор высказался на тему показа в России чемпионата Европы 2024 года.
«Хочется сказать всем, кто против трансляций Евро-2024 — не надо завидовать футболу! Не надо завидовать тем, кто блестяще в него играет, и тем, кто в России его ярко смотрит! Нас миллионы, и мы живем! У нас нет недружественного спорта, ясно?» — написал Губерниев в телеграм-канале.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что считает неправильным показывать трансляции Евро в России. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов выступил против показа Евро-2024 в России. А почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что слова Вячеслава Фетисова о трансляциях крупных спортивных турниров в России некорректны.
29 июня стартует стадия плей-офф чемпионата Европы, проходящего в Германии. Действующим победителем турнира является сборная Италии, обыгравшая по пенальти в финале Евро-2020 сборную Англии.