Генич высказался о большом количестве автоголов на Евро-2024

«Если каждый гол отдельно разбирать, это уже прямо можно открывать форточку, это будет душновато, и это будет не очень интересно. Я, кроме, вот так сложилось и так бывает, аргументов не вижу. Ну вот реально, понятна ошибка индивидуальная защитника турецкой команды, когда он катит мяч в створ, но это базовые вещи, здесь несогласованность. Да, ну такое бывает, мы увидели это на большом турнире.



И есть прописные вещи, не катить мяч назад вратарю. Ну вот так сложилось. Все остальные автоголы, это где-то может быть постоянное давление на штрафную, постоянные прострелы, удары, небольшой рикошет. Где-то вратарь в ситуации, когда ты ждёшь, что он поймает мяч, отбивает и попадает в защитника, как например это произошло в игре у чехов, как эта досадная случайность произошла в игре у албанцев против сборной Хорватии.



Поэтому здесь просто мы констатируем, как фактуру, что слишком много автоголов, но провести какую-то тенденцию и какую-то закономерность здесь я бы не стал», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Мосс».