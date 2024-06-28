Константин Генич рассказал, что его удивило на групповом этапе Евро-2024

— Ну разумеется, я не буду, наверное, здесь каким-то уникальным в плане удивлений. Конечно, большое количество автоголов, это первое удивление. Удивление — большое количество забитых мячей с дальней дистанции. Это то, что на поверхности. Удивление, что ни одного за весь групповой турнир не забито мяча с штрафных, хотя говорят, что мячи-летуны. Удивляют низкого качества газоны. В такой продвинутой стране, как Германия, с такими стадионами, чтобы газон не соответствовал и это вызывало нарекания, это, пожалуй, удивляет. В остальном удивляет, что не сильно и не ярко проявляют себя суперзвёзды на этом чемпионате, вокруг которых очень много разговоров, очень много ожиданий и никто толком за групповой турнир себя по-настоящему ярко не проявил.