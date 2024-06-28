Константин Генич назвал лучшего игрока группового этапа Евро-2024

«Напрашивается Микаутадзе, потому что в каждом матче обязательно делал результативные действия. Марсель Забитцер. Я думаю, что в каждом матче мы все в восторге от сборной Австрии. От системы подготовки, от методики Ральфа Рангника. Они действительно играют как не сборная, а как клуб.



И в этом нет ничего удивительного, этому есть очень легкое и понятное объяснение. Все игроки прошли “Зальцбург”, “Лейпциг”, и если даже не прошли, они все равно всю эту методику видимо очень быстро прочувствовали и приняли. И в этой команде есть абсолютно незаменимые элементы, они не только правильно играют, не только быстро, но они какие-то мегавыносливые, я не знаю, насколько их хватит.



Вот Марсель Забитцер в каждом матче действительно очень круто смотрелся на групповой стадии, даже в проигранном с Францией. Если вспомнить момент, который был у Баумгартнера, именно Забитцер сделал хорошую, из неудобной ситуации, скидку, когда Баумгартнер мог забить. Я думаю, что Забитцер вполне претендент на лучшего игрока группового турнира», — сказал Генич в выпуске на YouTube-канале «Мосс».