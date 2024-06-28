В Берлине запретят проносить ножи в фан-зоны на чемпионате Европы по футболу

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Власти Берлина намерены запретить проносить холодное оружие в зоны сбора болельщиков на время чемпионата Европы по футболу в Германии. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung со ссылкой на заявление столичной мэрии.

Пронос оружия и ножей с длиной лезвия более 4 см в фан-зоны запрещается с 29 июня по 15 июля (дата окончания чемпионата). Полиция подтвердила изданию введение такого запрета в четырех местах, включая Бранденбургские ворота. Газета отмечает, что такое решение было принято ввиду роста количества случаев поножовщины в Берлине.

27 июня полиция задержала подозреваемого в применении холодного оружия при нападении на посетителей футбольной фан-зоны в Штутгарте на юго-западе Германии. Пострадали три человека. Ранее правоохранители Берлина задержали нескольких польских болельщиков после их стычки со стюардами на входе в фан-зону у Бранденбургских ворот, среди сотрудников органов правопорядка и болельщиков были пострадавшие.

Чемпионат Европы проходит в Германии, игры проводятся на нескольких стадионах в разных городах страны. Решающий матч турнира пройдет 14 июля в Берлине. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая добилась выхода в ⅛ финала.