Грузия назначила четыре чартерных рейса в Германию для футбольных болельщиков

ТБИЛИСИ, 28 июня. /ТАСС/. Грузинское правительство решило назначить четыре чартерных субсидированных авиарейса в Германию для желающих посетить матч сборных Грузии и Испании по футболу в Кельне в рамках ⅛ финала чемпионата Европы. Об этом сообщила пресс-служба «Объединения аэропортов Грузии».

«Мы должны продолжить писать историю и теперь уже со сборной Испании. Для этого необходимо, чтобы на стадионе в Кельне было мобилизовано как можно больше грузинских болельщиков. “Объединение аэропортов” по заданию правительства Грузии незамедлительно начало работать над назначением дополнительных чартерных рейсов, как только наша сборная на групповом этапе победила сборную Португалии и получила путевку в плей-офф», — приводит пресс-служба слова главы «Объединения аэропортов Грузии» Ираклия Каркашадзе.

Продажа билетов уже началась. Их реализацией занимается платформа tkt.ge. Стоимость билета на самолет в один конец составляет €195. Согласно расписанию, 29 июня в 12:00 (11:00 мск) состоится рейс Тбилиси — Кельн, в этот же день в 19:00 (18:00 мск) состоится второй рейс по этому маршруту. 30 июня в 04:30 (03:30 мск) из грузинской столицы состоится еще один рейс в направлении Кельна. А уже 2 июля в 15:00 (14:00 мск) состоится рейс из Кельна в Тбилиси.

Ранее правительство Грузии просубсидировало авиаперелеты в Германию на стадии группового этапа чемпионата Европы.

26 июня Грузия обыграла команду Португалии (2:0) в заключительном матче группового этапа и вышла в плей-офф турнира. В ⅛ финала грузины 30 июня встретятся с командой Испании.