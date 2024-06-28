Суперкомпьютер назвал фаворитов ⅛ финала Евро-2024

В первом раунде плей-офф чемпионата Европы по футболу 2024 года, матчи которого стартуют 29 июня, между собой сыграют:

Испания — Грузия;

Германия — Дания;

Португалия — Словения;

Франция — Бельгия;

Румыния — Нидерланды;

Австрия — Турция;

Англия — Словакия;

Швейцария — Италия.

По мнению компьютера, вероятнее всего в четвертьфинал пройдут сборные Испании, Италии, Англии, Австрии, Франции, Португалии и Германии.

Матчи ⅛ финала Евро-2024 состоятся с 29 июня по 2 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, обыгравшая по пенальти в финале Евро-2020 сборную Англии.

Главным претендентом на победу на Евро-2024 Opta считает сборную Англии (20%). В тройку главных фаворитов попали также национальные команды Испании (17,2%) и Германии (15,8%). Сборной Грузии на победу на Евро дают 0,3% — это наименьший показатель из всех участников плей-офф.