Суперкомпьютер назвал фаворитов ⅛ финала Евро-2024
Также cуперкомпьютер Opta определил главного фаворита чемпионата Европы 2024 года накануне старта матчей ⅛ финала.
Также cуперкомпьютер Opta определил главного фаворита чемпионата Европы 2024 года накануне старта матчей ⅛ финала.
В первом раунде плей-офф чемпионата Европы по футболу 2024 года, матчи которого стартуют 29 июня, между собой сыграют:
По мнению компьютера, вероятнее всего в четвертьфинал пройдут сборные Испании, Италии, Англии, Австрии, Франции, Португалии и Германии.
Матчи ⅛ финала Евро-2024 состоятся с 29 июня по 2 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, обыгравшая по пенальти в финале Евро-2020 сборную Англии.
Главным претендентом на победу на Евро-2024 Opta считает сборную Англии (20%). В тройку главных фаворитов попали также национальные команды Испании (17,2%) и Германии (15,8%). Сборной Грузии на победу на Евро дают 0,3% — это наименьший показатель из всех участников плей-офф.