Константин Генич дал прогноз на все матчи ⅛ финала Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06АнглияСловакия
1/8 финалаНе начался
30.06АвстрияТурция
1/8 финалаНе начался
1.07ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
1.07ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07ИспанияГрузия
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
14:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Константин Генич дал прогноз на все матчи ⅛ финала Евро-2024

Известный российский журналист и комментатор Константин Генич дал прогноз на матчи ⅛ финала чемпионата Европы — 2024.

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Константин Генич дал прогноз на все матчи ⅛ финала Евро-2024 | Источник: Чемпионат.com

— Костя, небольшой аттракцион. У тебя шикарная чуйка. Давай это сделаем. Поехали с ⅛ финала. Испания против Грузии.

 — Победа Испании с минус полтора. Ну, я думаю, что где-то будет 3−0.

— Отлично. Германия против Дании.

 — 1−1 в основное время. Дальше дополнительные и серии пенальти. Нойер против Шмейхеля, Дания пройдёт дальше.

— Сенсация для кого-то, хотя опять же под этим хорошая база. А Португалия и Словения?

 — Максимально уверенно 3:0, я думаю, что такие команды как Словения, Румыния, Словакия, они выполнили задачу, вышли из группы. У них это такой last dance. Швейцария, Австрия, эти команды ещё могут вполне в четвертьфинал выйти.

— Франция — Бельгия.

 — Победа Франции 3:1. Ну, один, я не знаю, вообще забьёт Бельгия, не забьёт с такой-то атакой. Я думаю, что минимум дубль Мбаппе. Такая оборона…

— Румыния — Нидерланды.

 — Знаешь, мне понравилось сборная Голландии в первых двух матчах. И что с ними произошло с Австрией, особенно в первом тайме… Вообще просто со слезами можно было только смотреть. Ну румыны тоже вот примерно из категории команд как Словения, которые вышли из группы, нарадовались, напрыгались. Поэтому Румыния упрётся безусловно, но Голландия выиграет, думаю 2:0.

— Австрия — Турция.

 — Если Австрия сумеет так же двигаться, как они это продемонстрировали на групповой стадии, то австрийцы должны выигрывать. Я думаю, что 2:1 Австрия выиграет.

— Англия — Словакия.

 — 1:0. Абсолютно нормально, Гарри Кейн, ну может быть 2:0, со стандарта какой-нибудь воткнут ещё, но Словакия не забьёт.

— А Швейцария — Италия?

 — Вот это самый сложный матч, мне кажется, для прогноза. Ну, чуть сложнее, чем Бельгия — Франция. Потому что сердцем, душой, эмоциями хочется симпатизировать итальянцам. Они живые, они прямо вот такие настоящие. А в Швейцарии вот рельсовая команда, она по лекалам таким вот. Выстроились, побежали, подстраховали, запрессинговали, наказали. Но при этом состав у сборной Швейцарии точно не слабее, чем у Италии. И здесь всё будет решать индивидуальное мастерство. Проход Швейцарии, — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Мосс».

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
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