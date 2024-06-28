Удивительные факты Евро-2024. Кроос доминирует сразу в пяти категориях

Евро-2024: удивительные статистические факты группового этапа: голы, удары, обводки, сейвы, продвинутые показатели | Источник: Getty Images

«Чемпионат» изучил продвинутую статистику группового этапа Евро-2024 и спешит поделиться самыми интересными цифрами.

Внезапно больше всего опасных моментов было не у кого-то из топ-сборных, а у грузина Жоржа Микаутадзе (2,3 xG), который с тремя голами лидирует в гонке бомбардиров. А по xG на 90 минут первым оказался Килиан Мбаппе (1,06 ожидаемого гола за матч). До сих пор удивительно, как он не реализовал тот момент в игре с Австрией.

ПРОМАХ КИЛИАНА МБАППЕ | Источник: Кадр из трансляции

Ещё один факт, который может вас удивить. Больше всего точных ударов — у Ромелу Лукаку. Да-да, это ещё при трёх отменённых голах. Бельгиец семь раз попал в створ за три матча. На втором месте — Мбаппе и Криштиану Роналду (по пять точных ударов). Португалец вообще больше всех бил по воротам — 12 раз, но ещё не забивал на этом турнире.

По ожидаемым ассистам вполне ожидаемо оказался Кевин Де Брёйне — 1,5 xGА. А вот на втором месте очутился Н’Голо Канте, у которого 1,3 xGA. Забавно, что у обоих при этом ни одного ассиста. В сборной Франции за три матча вообще никто голевые передачи не делал. Всего два мяча: один — с пенальти, а другой — автогол.

Самые точные пасы, как это часто бывает, остались за центральным защитником. Вильям Салиба был точен в 96,5% передач. Всего француз отдал 199 пасов, из которых точными были 192. О человеке же, который отдал больше всего передач, нужно делать отдельный абзац. Само собой, речь о Тони Кроосе. Он оказался лидером группового этапа сразу по нескольким показателям:

больше всего касаний мяча (375), на втором месте — Антонио Рюдигер (298);

больше всего пасов в финальную треть (58), на втором месте — Гонсалу Инасиу (35);

больше всего продвигающих передач (57), на втором месте — Милош Велькович (27);

больше всего поданных угловых (22), на втором месте — Кристиан Эриксен (20);

больше всего продвинул мяч передачами (2462 м), на втором месте — Ангус Ганн (2074 м).

Чаще всего демонстрировал дриблинг Жереми Доку (26 попыток). Он остался первым и по количеству удачных обводок (13). Топ-5 футболистов по успешным попыткам дриблинга: Доку (13), Джамал Мусиала и Мбаппе (по 9), Ламин Ямаль и Усман Дембеле (8). Интересно, что среди двух французов в этом списке выше оказался Мбаппе, который шёл в обводку реже (15 попыток), чем Дембеле (20). Что касается Хвичи Кварацхелии, то у него, как и у Джуда Беллингема, семь обводок. Зато Кварацхелия заработал на себе больше всех фолов (10). Лучшим по отборам стал австриец Николас Зайвальд (13). Чаще всех верховые единоборства выигрывал датчанин Йоаким Андерсен (17).

Среди вратарей только двое справились со 100% ударов по своим воротам — испанцы Унай Симон и Давид Райя. Само собой, о себе заставили говорить также Джанлуиджи Доннарумма и Георгий Мамардашвили. Грузин вообще стал лидером группового этапа и по количеству сейвов (21), и по разнице предотвращённых/пропущенных голов (+3,5 PSxG-GA). Хотя лучший матч по этой метрике выдал поляк Лукаш Скорупски. В своей единственной игре на Евро (против Франции) он предотвратил 2,4 гола.

А вот 10 фактов уже не про футболистов, а про сборные:

1. Больше всех мячом владели немцы (68,7%), а меньше всех — словенцы (33,3%).

2. Германия ещё и больше всех била по воротам — 56 раз. В топ-3 входят Португалия (53) и Турция (51).

3. Средняя дистанция удара по воротам у Румынии составила 19,2 м — это максимальный показатель. А минимальный остался за итальянцами (13,7 м).

4. У Англии больше всех точных длинных передач — 145. Это при 222 попытках (больше только у сербов — 228). По количеству удачных коротких передач на первом месте Германия (1052 точных, 1106 всего).

5. В дриблинг чаще всех шли испанцы (73 раза), но по успешным обводкам лидирует Франция (35). Лучший процент удачных обводок у Украины — 66,7% (16 из 24).

6. Меньше всего замен использовали Англия и Франция (по 11).

7. Больше всех жёлтых заработали футболисты сборной Турции (16), а меньше всех предупреждений — у Нидерландов и Словакии (по 2).

8. Чаще всех правила нарушали игроки сборной Австрии (49 раз), а по заработанным фолам лидирует Франция (44).

9. Больше всех моментов у своих ворот допустила Грузия — на 7,9 xG (но пропустила всего четыре мяча).

10. И напоследок аномалия: лучшей сборной по созданным моментам стала Франция (5,7 xG). При этом ей не удалось забить с игры ни разу.