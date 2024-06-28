Лучший бомбардир Евро станет одноклубником Головина в «Монако»
«Монако» достиг устной договоренности о переходе Жоржа Микаутадзе из «Метца».
«Монако» достиг устной договоренности о переходе Жоржа Микаутадзе из «Метца».
Как сообщил в социальных сетях известный инсайдер Фабрицио Романо, «Монако» на словах договорился об условиях личного контракта форварда сборной Грузии Жоржа Микаутадзе.
Монегаски также направили предложение «Мецу», который взял Микаутадзе в аренду у «Аякса» и имеет опцию выкупа игрока. «Монако» надеется оформить сделку до окончания чемпионата Европы.
В сезоне-2023/24 Микаутадзе провел в чемпионате Франции 20 матчей, забил 13 мячей и сделал 4 голевые передачи.
Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024, отличившись в каждом из матчей. В заключительном туре грузинам необходимо было побеждать сборную Португалии для выходу в ⅛ финала. Команда Вилли Саньоля успешно справилась с задачей — 2:0. 30 июня в первом раунде плей-офф чемпионата Европы сборная Грузии встретится с одним из фаворитов турниров — командой Испании.