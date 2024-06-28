Лучший бомбардир Евро станет одноклубником Головина в «Монако»

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Как сообщил в социальных сетях известный инсайдер Фабрицио Романо, «Монако» на словах договорился об условиях личного контракта форварда сборной Грузии Жоржа Микаутадзе.

Монегаски также направили предложение «Мецу», который взял Микаутадзе в аренду у «Аякса» и имеет опцию выкупа игрока. «Монако» надеется оформить сделку до окончания чемпионата Европы.

В сезоне-2023/24 Микаутадзе провел в чемпионате Франции 20 матчей, забил 13 мячей и сделал 4 голевые передачи.