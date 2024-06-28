Сычёв: Саутгейт — не тренер для сборной, которая хочет добиться успеха

«Не хочется быть занудой и Капитаном Очевидность, но, конечно, Англия больше всего разочаровала на групповом этапе. Я, если честно, своим друзьям в начале Евро сказал, что у меня очень большой вопрос, сможет ли Саутгейт сделать из звёздных, сильнейших игроков мира именно команду, которая сможет выступать ярко и с результатом. На мой скромный взгляд, Саутгейт — не тренер для сборной, которая хочет добиться успеха, того, чего от нее ждут болельщики — такой игры, которую способны показывать лучшие игроки, собранные со всего мира», — приводит слова Сычёва «РБ Спорт».