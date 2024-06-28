Голкипер сборной Грузии Мамардашвили: Кварацхелия лучше всей Испании

«Для меня Испания — главный фаворит на победу в чемпионате Европы. Грузия — хоть и маленькая страна, но с большим сердцем. Нам придется бороться изо всех сил», — приводит Marca слова Мамардашвили.

Также вратарь оценил потенциал вингера грузинской команды Хвичи Кварацхелии.

«Я думаю, что он лучше, чем вся Испания», — добавил футболист.