Мостовой: Испанцы рады, что им попалась Грузия, но в футболе нельзя ничего исключать

«Думаю, испанцы рады, что им попалась Грузия. Но в футболе нельзя ничего исключать. Грузия уже сделала свою историю. Они получают удовольствие от игры: рискуют, ничего не боятся, играют смело. Ясно, что Испания будет фаворитом, потому что сильнее по игре и по составу. Но тем интереснее будет смотреть матч», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.