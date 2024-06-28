«Мне было очень тяжело». Игрок сборной Украины пожаловался после вылета с Евро-2024

«Я с 6-й минуты смотрел на табло, потому что мне, честно, было физически очень тяжело. После второй травмы мне было тяжеловато. Я ещё в первом тайме сделал рывок или потянулся к мячу и почувствовал что-то в спине. Я мог играть, но я не мог делать рывки. То есть не мог делать остроту в атаке, поэтому попросил замену, чтобы вышел Зинченко и помог команде», — сказал Миколенко в интервью YouTube -каналу «ВЗБИРНА».