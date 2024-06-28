Эриксен: Многие считают, что мы уже проиграли Германии. Верю, что Дания может победить

«Не терпится выйти на поле. Матч на вылет против немцев в Германии. Что может быть важнее? Многие, кажется, считают, что мы уже проиграли, поэтому мы можем играть свободно и выкладываться на полную. Я с нетерпением жду возможности показать, что мы можем сражаться [с лучшими командами] на этом турнире. Верю, что мы можем победить немцев, но многое должно сложиться», — цитирует Эриксена пресс-служба УЕФА.