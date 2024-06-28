Нагельсман: сборная Грузии — доказательство правильности нынешнего формата Евро

«Я так не думаю. Для небольших стран важно принимать участие в таком крупном турнире. Это всегда интересно. Один из примеров — Грузия. Они становятся лучше с каждой игрой, это невероятно. Это особенный турнир, и он хорош сам по себе», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany со ссылкой на Sky Sport Germany в соцсети Х (ранее Twitter).