Судья Маккели больше не будет работать на Евро. Из-за жалоб хорватов?

В ходе группового турнира голландец судил две встречи — Германия — Венгрия (2:0) и Хорватия — Италия (1:1). Он, безусловно, запомнился тем, что добавил восемь минут к основному времени второго тайма матча в группе В, на исходе которых итальянец Маттиа Дзакканьи сравнял счет.

Voetbal International напоминает, что после игры хорваты бурно протестовали по этому поводу: «Хорватский футбольный союз пожаловался официально. Отношения между ним и президентом УЕФА Чеферином, видимо, повлияли на решение судейского комитета». В итоге Маккели отправили домой.

Нужно отметить, что сокращение числа судей после завершения группового этапа — естественный процесс. Держать на турнире все бригады нет смысла.