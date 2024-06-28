«Мы пока не реализовали свой потенциал». Спаллетти рассказал, что нужно сделать, чтобы в Италии гордились сборной | Источник: Getty Images

"Чтобы Италия нами гордилась, нам надо сделать больше, чем мы сделали до этого. Жеребьевка определила нас в сложную группу, и игроки не всегда справлялись. Теперь надеюсь увидеть их на поле более расслабленными. Уже нет нужды следить за другими матчами, считать очки — все происходит здесь и сейчас. Мы пройдем в следующий раунд, только если выиграем этот матч.

Пока мы не реализовали весь свой потенциал. Разве что в отдельно взятых эпизодах. Мы заслуженно вышли из группы, пусть даже нам потребовался гол в концовке заключительного матча. Но теперь каждый должен спрашивать с самого себя больше прежнего.

У сборной Швейцарии замечательный тренер. Его команда играет очень организованно. Они сильны, они подкованы технически, у них есть такие опытные футболисты, как Джака. Но думаю, что если мы сыграем на максимуме своих возможностей, то сможем справиться с любым из их футболистов", — цитирует Спаллетти пресс-служба УЕФА.