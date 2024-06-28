Аршавин назвал лучшую команду Евро-2024 на данный момент

«Испания — лучшая команда на данный момент, и Грузии придется повторить подвиг сборной России. Испания выйдет в четвертьфинал», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 26 июня сборная Грузии обыграла Португалию в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024. Команды играли на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился победой грузин со счётом 2:0. Таким образом, сборная Грузии заняла третье место в группе F, набрав четыре очка, и вышла в плей-офф. В ⅛ финала Евро-2024 команда Вилли Саньоля встретится с Испанией. Матч состоится 30 июня.