10 самых богатых тренеров Евро-2024: Саутгейт обошел бывших главных «Спартака» и «Зенита»

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06АнглияСловакия
1/8 финалаНе начался
30.06АвстрияТурция
1/8 финалаНе начался
1.07ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
1.07ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07ИспанияГрузия
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
22:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

10 самых богатых тренеров Евро-2024: Саутгейт обошел бывших главных «Спартака» и «Зенита»

Доменико Тедеско и Лучано Спаллетти вошли в рейтинг.

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10 самых богатых тренеров Евро-2024: Саутгейт обошел бывших главных «Спартака» и «Зенита» | Источник: Спорт-Экспресс

29 июня стартует плей-офф чемпионата Европы-2024. 16 сильнейших сборных будут играть матчи на выбывание до финального поединка 14 июля в Берлине. В преддверии важнейших встреч на турнире в Германии самое время сопоставить зарплаты главных тренеров национальных команд с результатами на Евро-2024.

Несколько дней назад британское издание Daily Mail опубликовало рейтинг зарплат наставников сборных — участниц Евро-2024. «СЭ» публикует топ-10 самых высокооплачиваемых специалистов 17-го чемпионата Европы по футболу.

10. Доменико Тедеско, Бельгия — 1,5 миллиона евро

Бывший главный тренер «Спартака» работает в сборной Бельгии с февраля 2023-го. 38-летний немецко-итальянский специалист легко прошел отборочный турнир Евро-2024: под его руководством команда набрала 20 очков за восемь матчей и выиграла группу F. На чемпионате Европы в Германии Бельгия продемонстрировала не самую выдающуюся игру. После встречи с Украиной (0:0) бельгийские фанаты освистали свою сборную. Тем не менее Тедеско вывел Бельгию в плей-офф Евро-2024 со второго места группы Е с 4 баллами. Зарплата Доменико в сборной составляет 1,5 миллиона евро в год без учета бонусов.

9. Ральф Рангник, Австрия — 1,6 миллиона евро

Сборная Австрии — одна из тех команд, которая удивила многих на Евро-2024 во многом благодаря работе Ральфа Рангника. Безумный фанат интенсивного прессинга выиграл группу D чемпионата Европы-2024 с шестью очками, опередив Францию, Нидерланды и Польшу. Перед началом турнира букмекеры называли австрийцев аутсайдерами квартета наряду с поляками. Рангник, который ранее работал руководителем по спорту и развитию «Локомотива», кажется, еще способен удивить многих в плей-офф.

8. Мурат Якин, Швейцария — 1,6 миллиона евро

Недавно комментатор Геннадий Орлов назвал Мурата Якина выдающимся тренером за тот футбол, который демонстрирует сборная Швейцарии на Евро-2024. Его команда стала второй в группе А с пятью баллами, уступив первую строчку в турнирной таблице Германии (7). Специалисты отмечают у швейцарцев высокий уровень организации игры, дисциплины и самоотдачи. Якин тренирует сборную с 2021 года, а неудачный период в «Спартаке» остался в прошлом.

7. Винченцо Монтелла, Турция — 1,7 миллиона евро

Сборная Турции отобралась на чемпионат Европы-2024 с первого места в группе D отборочного турнира с 17 очками, опередив на один балл Хорватию. Обе команды в итоге попали в финальную стадию турнира в Германии, а в плей-офф вышли только подопечные Винченцо Монтеллы. Турция с шестью баллами стала второй в группе F Евро-2024, уступив лидерство Португалии (6) по дополнительным показателям.

6. Лучано Спаллетти, Италия — 2,95 миллиона евро

Экс-тренера «Зенита» и «Наполи» на Евро-2024 критикуют собственные болельщики. Ничья в концовке встречи с Хорватией (1:1) спасла Лучано Спаллетти от нервного ожидания попадания в плей-офф турнира в Германии. Итальянцы набрали четыре балла и вышли в ⅛ финала чемпионата Европы со второго места в группе B. Спаллетти эмоционален на пресс-конференциях, но быстро отходит после жестких высказываний.

5. Рональд Куман, Нидерланды — 2,95 миллиона евро

Пятерку самых «богатых» тренеров Евро-2024 открывает Рональд Куман. Его сборная Нидерландов стала второй в группе B с 18 очками в отборочном турнире чемпионата Европы-2024. Голландцы пропустили вперед только Францию (22). В финальной стадии Евро Нидерланды снова попали в группу с французами. Подопечные Кумана набрали четыре очка в квартете D и вышли в ⅛ финала на Румынию.

4. Дидье Дешам, Франция — 3,78 миллиона евро

Дидье Дешам тренирует сборную Франции с 2012 года. С тех пор 55-летний специалист выиграл с национальной командой чемпионат мира-2018, выходил в финал ЧМ-2022, но пока не смог завоевать трофей на чемпионатах Европы. На Евро-2024 сборная Франции заняла второе место в группе D с пятью баллами при разнице забитых и пропущенных голов 2:1. Дешам является одним из четырех тренеров на чемпионате Европы-2024, который зарабатывает больше 3 миллионов евро в год без учета бонусов.

3. Роберто Мартинес, Португалия — 4,72 миллиона евро

Роберто Мартинес возглавляет сборную Португалии с января 2023 года. Вместе с испанским специалистом команда выиграла группу J с 10 победами в 10 матчах отбора Евро-2024. Мартинесу удалось найти общий язык с форвардом Криштиану Роналду и добиваться результатов. На чемпионате Европы-2024 португальцы заняли первое место в группе F с шестью очками при одном поражении от Грузии (0:2) и победах над Чехией (2:1) и Турцией (3:0).

2. Юлиан Нагельсманн, Германия — 5,66 миллиона евро

Самый молодой тренер Евро-2024 также является одним из самых высокооплачиваемых на турнире. 36-летний немецкий специалист зарабатывает 5,6 миллиона евро в год в сборной Германии. Его команда отобралась на чемпионат Европы-2024 в статусе страны — хозяйки турнира. Немцы с Нагельсманном вышли в плей-офф без помех — семь набранных баллов за три матча и первая строчка в турнирной таблице группы А.

1. Гарет Саутгейт, Англия — 5,90 миллиона евро

Гарет Саутгейт — самый высокооплачиваемый тренер на чемпионате Европы-2024. 53-летний специалист зарабатывает в год в сборной Англии 5,9 миллиона евро. Саутгейт тренирует «Трех львов» с 2016 года. На ЧМ-2018 англичане под его руководством дошли до полуфинала, показав лучший результат за 28 лет. На Евро-2020 в финале в серии пенальти Англия уступила Италии (1:1, пенальти — 2:3). На турнире в Германии в 2024-м команда Саутгейта утомила всех убаюкивающим футболом, но вышла в плей-офф с первого места в группе C с пятью очками.

Сергей Баюшкин

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
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