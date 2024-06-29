Английских фанатов наказали за поведение на Евро-2024 | Источник: Спорт РИА Новости

Наказанию подверглись шестеро болельщиков в возрасте от 21 до 38 лет. Троим запрещено посещать футбольные матчи в течение пяти лет, еще троим — на три года. Четверо других болельщиков предстали перед судом в Великобритании и были выпущены под залог с условием сдать паспорта.

Полиция Великобритании, которая сотрудничает с немецкими властями на время Евро-2024, также продолжает расследование в отношении ряда других болельщиков, подозреваемых в причастности к беспорядкам.

Встреча первого тура группы С между сборными Англии и Сербии состоялась 16 июня в Гельзенкирхене и завершилась победой англичан со счетом 1:0. СМИ сообщали о том, что перед игрой английские фанаты совершили нападение на бар, в котором находились болельщики сборной Сербии. Столкновение закончилось после прибытия на место более 200 правоохранителей. В результате потасовки фанат сборной Англии получил тяжелое ранение головы, семь сербских болельщиков были задержаны, против одного из них было возбуждено уголовное дело за нанесение тяжких телесных повреждений.