Спаллетти против Якина и Германия, которой не простят поражение: 29 июня на Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаНе начался
19:00ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
22:00ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06АнглияСловакия
1/8 финалаНе начался
30.06АвстрияТурция
1/8 финалаНе начался
1.07ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
1.07ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07ИспанияГрузия
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
09:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Спаллетти против Якина и Германия, которой не простят поражение: 29 июня на Евро-2024

Ни у одной из команд больше нет права на ошибку.

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Источник: Reuters

Швейцария — Италия: противостояние двух бывших тренеров РПЛ

Футбол

Евро 2024
1/8 финала, 29.06.2024, 19:00

Швейцария-Италия-

Швейцария в третий раз подряд вышла в плей-офф Евро и готова бросить вызов действующему чемпиону Европы. На сегодняшний момент эти команды — плюс-минус равные соперники. И в этом нет ничего удивительного, итальянцы приехали на турнир в Германию, возможно, с самым слабым составом за последние 40 лет.

Единственное, в чем сборная Италии заметно превосходит команду Мурата Якина — в линии защиты. Бастони и Димарко являются важнейшими игроками «Интера», который еще год назад дошел до финала Лиги чемпионов. Латераль Ди Лоренцо — капитан «Наполи», завоевавшего скудетто в позапрошлом сезоне. Однако в ⅛ финала оборона Лучано Спаллетти недосчитается дисквалифицированного Калафьори, который стал одним из открытий групповой стадии.

Основной козырь швейцарцев — в атаке. В трех предыдущих матчах они показали, что забивать у них могут многие: отличились пять разных игроков. Подопечные Якина в каждой игре забивали минимум один раз.

Статистика в этом противостоянии против Швейцарии. Она не может обыграть Италию на протяжении 11 встреч. Последняя победа была одержана в мае 1993 года в отборочном раунде чемпионата мира 1994 года (1:0). Однако в этом году у «Красных крестоносцев» есть все шансы прервать неудачную серию и мощно стартануть в плей-офф, как они сделали на Евро-2020, выбив в ⅛ финала сборную Франции (3:3, пен 5:4).

«Мы усердно работали, чтобы оказаться здесь, и будем рады сразиться с Италией. Думаю, у нас с ней будет открытый футбол. Не хочу отвечать на вопрос, кто тут фаворит. Мы знаем их тактику, темперамент и футболистов. Это будет особенный матч», — сказал Якин.

Встреча двух бывших тренеров РПЛ Спаллетти и Якина — дополнительная интрига для российских болельщиков. Впрочем, им сегодня наверняка не до воспоминаний о прошлом. Здесь и сейчас решается судьба путевки в ¼ финала, где, скорее всего, кого-то из них будет ждать Англия во главе с Саутгейтом.

Источник: Reuters

Германия — Дания: чем Нагельсманн удивит Данию?

Футбол

Евро 2024
1/8 финала, 29.06.2024, 22:00

Германия-Дания-

«Три матча позади, осталось еще четыре» — так отреагировал один из фанатов Германии на выход команды в плей-офф. Немцы верят в свою сборную после успешного завершения группового этапа и грезят о победе на домашнем Евро. Для этого есть все основания.

Германия наравне с Испанией поразила зрителей своей четко отлаженной игрой. Проблемы у бундесманшафт возникли только со Швейцарией (1:1), но даже тогда в действиях хозяев не было суматохи. Юлиан Нагельсманн выпустил со скамейки Фюллькруга — своего джокера, который не в первый раз забил после выхода на замену.

У Германии отличная скамейка запасных, но в ⅛ финала команда может столкнуться с кадровыми проблемами. Последние тренировки из-за повреждения пропустил Рюдигер, а из-за перебора желтых карточек не сыграет Та. Тренеру в любом случае придется что-то придумывать и менять сыгранную пару центральных защитников.

Есть ли у Дании шансы на успех? Скандинавы не проиграли ни одного матча из трех. Эриксен был привычно хорош, а Винн и Хейлунн показали, что способны создать проблемы обороне любой сборной. Впереди нас ждет упорная схватка. На это указывает и статистика предыдущих встреч: три ничейных результата в последних четырех очных поединках.

«Нам необходимо полагаться на собственную тактику. Дания должна отобрать у соперника мяч и показать, кто мы есть на самом деле, играть смело. Мы — аутсайдеры, но собираемся использовать это в своих интересах и оказывать давление на Германию», — заявил Каспер Юльманн.

Как это обычно бывает, к сборной — хозяйке турнира приковано основное внимание, местная публика ждет от Германии многого. В группе немцы показали себя хорошо по результатам, но под схему Нагельсманна с каждым матчем соперники все лучше подстраивались. Сейчас назрели вопросы: есть ли у Юлиана другие козыри, помимо уже представленных, и чем он может удивить Данию? Зная любовь 36-летнего специалиста к разного рода экспериментам, велика вероятность, что сегодня увидим что-то новое.

Роман Кольцов

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1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
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