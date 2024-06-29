У Германии проблемы перед ⅛ финала Евро. Нагельсман создал их себе сам

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаНе начался
19:00ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
22:00ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06АнглияСловакия
1/8 финалаНе начался
30.06ИспанияГрузия
1/8 финалаНе начался
1.07ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
1.07ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07АвстрияТурция
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
13:56 (мск), источник: Чемпионат.com

У Германии проблемы перед ⅛ финала Евро. Нагельсман создал их себе сам

У тренера бундестим странные решения по составу.

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Германия — Дания, Евро-2024: немцы потеряли игроков из-за решений тренера Юлиана Нагельсмана перед плей-офф — мнение | Источник: Getty Images

Евро-2024 продолжается главным блюдом — матчами плей-офф. Сборная Германии доказала своей игрой на групповом этапе, что она действительно один из фаворитов турнира. Данию в ⅛ финала хозяева должны проходить. Но, возможно, им помешает неопытность собственного коуча. 36-летний Юлиан Нагельсман, ставший самым молодым тренером за всю историю чемпионатов Европы, принял перед плей-офф решения, которые навредили команде.

Сборная Германии обеспечила себе место в плей-офф за тур до конца группового этапа после побед над Шотландией (5:1) и Венгрией (2:0). После этого ожидалась 100-процентная ротация состава в матче 3-го тура со Швейцарией (1:1). Тем более игра проходила во Франкфурте на худшем по качеству поле Евро-2024, где риск получения травм увеличивался. Однако Нагельсман выпустил в основе тех же 11 игроков, что и в предыдущих встречах. Причём спокойно объявил об этом ещё за день до матча.

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«Нет никаких планов по изменению состава, — сказал Нагельсман. — Я не принимаю во внимание риск жёлтых карточек, потому что верю в состав. Например, я убираю Роберта Андриха и ставлю вместо него Паскаля Гроса, чтобы Андрих был готов к ⅛ финала. Это было бы самым неуважительным поступком по отношению к Паскалю. Я включил этих игроков в заявку, потому что доверяю каждому, пусть даже у них разные роли. Футболисты должны выкладываться на полную, пока не заработают дисквалификацию. Тогда место займёт другой игрок и справится столь же хорошо».

Кто-то из комментаторов похвалил Нагельсмана за это решение. Дескать, сильный мотивационный ход тренера-новатора в отношении команды. Но на самом деле отказ от ротации, когда позволяла турнирная ситуация, порождает вопросы к тренеру сборной Германии.

Во-первых, игроки не настолько наивны, чтобы верить сказанному на пресс-конференции. И каждый в составе прекрасно понимает, что есть чёткое деление на основных и запасных. Каждый видит по тренировкам и играм, кто сильнее в команде, а кто слабее.

Кроме того, теперь у лидеров сборной Германии может возникнуть недовольство тренером, так как немцы остались без сыгранного центра обороны на матч с Данией. Один из трёх висевших на карточках игроков всё же заработал предупреждение — Жонатан Та. Другой центральный защитник Антонио Рюдигер получил растяжение мышц задней поверхности бедра и рискует пропустить ⅛ финала. Либо выйдет на поле на фоне травмы, что точно не сделает его надёжнее. Накануне сообщалось, что по поводу игрока «Реала» окончательно определятся только в день встречи с датчанами.

При худшем сценарии пару центрбеков сборной Германии должны составить Нико Шлоттербек и Вальдемар Антон. У Антона всего две игры за национальную команду, а без учёта товарищеских — ни одной. Вдобавок последний турнирный матч в этом сезоне капитан «Штутгарта» провёл более месяца назад — 18 мая в 34-м туре Бундеслиги. Таким образом, решение Нагельсмана оставило Антона без игровой практики, которая точно не помешала бы с учётом того, что рано или поздно он наверняка пригодится сборной Германии в плей-офф. Собственно, как и любой другой резервист, просидевший по воле Нагельсмана все три тура на скамейке.

Антон в матче со Швейцарией мог бы немного сыграться со Шлоттербеком, с которым они пока не выходили вместе в составе сборной Германии. Но теперь придётся играть в плей-офф Евро-2024 с листа. Шлоттербеку тренер дал хотя бы полчаса в 3-м туре, а то и защитник дортмундской «Боруссии» появился бы на поле в турнирном матче впервые с финала Лиги чемпионов с «Реалом», состоявшегося ровно четыре недели назад.

После игры со Швейцарией Нагельсман уже не был настолько хладнокровен, рассуждая о дисквалификации. Юлиан признался — неоправданный фол Та на жёлтую карточку его раздражает.

Возможно, реальные мотивы Нагельсмана были иными, и он о них умолчал, а подал всё по-другому, чтобы заработать уважение команды. Например, Юлиан выставил основу, поскольку опасался проиграть Швейцарии и отдать ей первое место. Либо просто не хотел, чтобы перерыв между двумя матчами (2-го тура и ⅛ финала) для футболистов стартового состава оказался слишком долгим — 10 дней или более. Но тут нам остаётся только догадываться, а выводы делаем, исходя из сказанного Нагельсманом.

Футбол

Евро 2024
1/8 финала, 29.06.2024, 22:00

Германия-Дания-

Как поступили в схожей ситуации его более опытные с точки зрения работы со сборными коллеги — Луис де ла Фуэнте из Испании и Роберто Мартинес из команды Португалии? Именно так, как обычно делают тренеры досрочно занявшей первое место в группе сборной. Оба поменяли в 3-м туре почти всю основу. У Мартинеса, наверное, только Роналду всегда будет играть с первых минут, в каком бы состоянии Криштиану ни находился. Запасные получили практику перед плей-офф, где некоторые из них обязательно помогут, а основные — паузу (у лидеров ведь за плечами ещё и сверхнасыщенный сезон).

Нагельсман к своим 36 годам, конечно, уже многое прошёл как клубный тренер. Однако в сборной у него пока лишь 11 матчей, а Евро-2024 — его первый крупный турнир. Может, в будущем Юлиан поступит хотя бы как Роберто Манчини на «золотом» для сборной Италии Евро-2020 — после двух побед на старте в 3-м туре в основе снова вышли только Доннарумма и пара полевых игроков.

Анатолий Романов

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История чемпионатов
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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