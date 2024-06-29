У Германии проблемы перед ⅛ финала Евро. Нагельсман создал их себе сам

Германия — Дания, Евро-2024: немцы потеряли игроков из-за решений тренера Юлиана Нагельсмана перед плей-офф — мнение | Источник: Getty Images

Евро-2024 продолжается главным блюдом — матчами плей-офф. Сборная Германии доказала своей игрой на групповом этапе, что она действительно один из фаворитов турнира. Данию в ⅛ финала хозяева должны проходить. Но, возможно, им помешает неопытность собственного коуча. 36-летний Юлиан Нагельсман, ставший самым молодым тренером за всю историю чемпионатов Европы, принял перед плей-офф решения, которые навредили команде.

Сборная Германии обеспечила себе место в плей-офф за тур до конца группового этапа после побед над Шотландией (5:1) и Венгрией (2:0). После этого ожидалась 100-процентная ротация состава в матче 3-го тура со Швейцарией (1:1). Тем более игра проходила во Франкфурте на худшем по качеству поле Евро-2024, где риск получения травм увеличивался. Однако Нагельсман выпустил в основе тех же 11 игроков, что и в предыдущих встречах. Причём спокойно объявил об этом ещё за день до матча.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="b6cf60fd-0588-5843-bb2c-e293b42fac89" data-prerendered><noscript><section><h2>Кто выиграет чемпионат Европы?</h2><p>1 вопрос</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/b6cf60fd-0588-5843-bb2c-e293b42fac89"><fieldset><legend>Кто выиграет чемпионат Европы? </legend><label><input type="radio" name="8865" value="33455"/>Германия</label><br/><label><input type="radio" name="8865" value="33456"/>Италия</label><br/><label><input type="radio" name="8865" value="33457"/>Англия</label><br/><label><input type="radio" name="8865" value="33458"/>Испания</label><br/><label><input type="radio" name="8865" value="33459"/>Франция</label><br/><label><input type="radio" name="8865" value="33460"/>Португалия</label><br/><label><input type="radio" name="8865" value="33461"/>Другая сборная</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1719556676423/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Нет никаких планов по изменению состава, — сказал Нагельсман. — Я не принимаю во внимание риск жёлтых карточек, потому что верю в состав. Например, я убираю Роберта Андриха и ставлю вместо него Паскаля Гроса, чтобы Андрих был готов к ⅛ финала. Это было бы самым неуважительным поступком по отношению к Паскалю. Я включил этих игроков в заявку, потому что доверяю каждому, пусть даже у них разные роли. Футболисты должны выкладываться на полную, пока не заработают дисквалификацию. Тогда место займёт другой игрок и справится столь же хорошо».

Кто-то из комментаторов похвалил Нагельсмана за это решение. Дескать, сильный мотивационный ход тренера-новатора в отношении команды. Но на самом деле отказ от ротации, когда позволяла турнирная ситуация, порождает вопросы к тренеру сборной Германии.

Во-первых, игроки не настолько наивны, чтобы верить сказанному на пресс-конференции. И каждый в составе прекрасно понимает, что есть чёткое деление на основных и запасных. Каждый видит по тренировкам и играм, кто сильнее в команде, а кто слабее.

Кроме того, теперь у лидеров сборной Германии может возникнуть недовольство тренером, так как немцы остались без сыгранного центра обороны на матч с Данией. Один из трёх висевших на карточках игроков всё же заработал предупреждение — Жонатан Та. Другой центральный защитник Антонио Рюдигер получил растяжение мышц задней поверхности бедра и рискует пропустить ⅛ финала. Либо выйдет на поле на фоне травмы, что точно не сделает его надёжнее. Накануне сообщалось, что по поводу игрока «Реала» окончательно определятся только в день встречи с датчанами.

При худшем сценарии пару центрбеков сборной Германии должны составить Нико Шлоттербек и Вальдемар Антон. У Антона всего две игры за национальную команду, а без учёта товарищеских — ни одной. Вдобавок последний турнирный матч в этом сезоне капитан «Штутгарта» провёл более месяца назад — 18 мая в 34-м туре Бундеслиги. Таким образом, решение Нагельсмана оставило Антона без игровой практики, которая точно не помешала бы с учётом того, что рано или поздно он наверняка пригодится сборной Германии в плей-офф. Собственно, как и любой другой резервист, просидевший по воле Нагельсмана все три тура на скамейке.

Антон в матче со Швейцарией мог бы немного сыграться со Шлоттербеком, с которым они пока не выходили вместе в составе сборной Германии. Но теперь придётся играть в плей-офф Евро-2024 с листа. Шлоттербеку тренер дал хотя бы полчаса в 3-м туре, а то и защитник дортмундской «Боруссии» появился бы на поле в турнирном матче впервые с финала Лиги чемпионов с «Реалом», состоявшегося ровно четыре недели назад.

После игры со Швейцарией Нагельсман уже не был настолько хладнокровен, рассуждая о дисквалификации. Юлиан признался — неоправданный фол Та на жёлтую карточку его раздражает.

Возможно, реальные мотивы Нагельсмана были иными, и он о них умолчал, а подал всё по-другому, чтобы заработать уважение команды. Например, Юлиан выставил основу, поскольку опасался проиграть Швейцарии и отдать ей первое место. Либо просто не хотел, чтобы перерыв между двумя матчами (2-го тура и ⅛ финала) для футболистов стартового состава оказался слишком долгим — 10 дней или более. Но тут нам остаётся только догадываться, а выводы делаем, исходя из сказанного Нагельсманом.

Футбол Евро 2024 1/8 финала, 29.06.2024, 22:00 Германия - Дания -

Как поступили в схожей ситуации его более опытные с точки зрения работы со сборными коллеги — Луис де ла Фуэнте из Испании и Роберто Мартинес из команды Португалии? Именно так, как обычно делают тренеры досрочно занявшей первое место в группе сборной. Оба поменяли в 3-м туре почти всю основу. У Мартинеса, наверное, только Роналду всегда будет играть с первых минут, в каком бы состоянии Криштиану ни находился. Запасные получили практику перед плей-офф, где некоторые из них обязательно помогут, а основные — паузу (у лидеров ведь за плечами ещё и сверхнасыщенный сезон).

Нагельсман к своим 36 годам, конечно, уже многое прошёл как клубный тренер. Однако в сборной у него пока лишь 11 матчей, а Евро-2024 — его первый крупный турнир. Может, в будущем Юлиан поступит хотя бы как Роберто Манчини на «золотом» для сборной Италии Евро-2020 — после двух побед на старте в 3-м туре в основе снова вышли только Доннарумма и пара полевых игроков.