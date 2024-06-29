Франция может лишиться одного из лидеров перед плей-офф на Евро-2024
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Полузащитник Кингсли Коман временно покинет расположение сборной Франции по футболу из-за рождения четвертого ребенка, сообщает RMC Sport.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Полузащитник Кингсли Коман временно покинет расположение сборной Франции по футболу из-за рождения четвертого ребенка, сообщает RMC Sport.
Коман отлучится от команды на несколько часов, чтобы присутствовать при родах, которые пройдут на родине его девушки в Швеции. После этого он вернется в команду и должен быть готов к матчу ⅛ финала чемпионата Европы в Германии против сборной Бельгии.
Матч Франция — Бельгия пройдет 1 июля в Дюссельдорфе, начало — 19:00 мск. Серебряный призер чемпионата мира и Европы Коман на текущем Евро сыграл в одном матче, выйдя на замену в игре с нидерландцами.