Болельщикам сборной Англии разрешат покупать крепкое пиво на матче со Словакией

По информации источника, местная полиция и организаторы турнира не отнесли эту игру к категории повышенного риска, и поэтому, внимая просьбе болельщиков сборной Англии, согласились изменить своё первоначальное решение о том, что на этом матче будет подаваться только слабоалкогольное пиво.