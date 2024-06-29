Болельщикам сборной Англии разрешат покупать крепкое пиво на матче со Словакией

По информации источника, местная полиция и организаторы турнира не отнесли эту игру к категории повышенного риска, и поэтому, внимая просьбе болельщиков сборной Англии, согласились изменить своё первоначальное решение о том, что на этом матче будет подаваться только слабоалкогольное пиво.
Ранее только слабоалкогольное пиво продавалось во время матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Сербией (0:1), поскольку существовал повышенный риск столкновения между болельщиками. Данное решение не понравилось части фанатов «трёх львов».