Форвард сборной Англии Гордон: Противостояние со мной — кошмар для любого соперника

«Думаю, мои главные сильные качества в том, что я быстр и нацелен на ворота. Знаю, что противостоять мне — кошмар для любого соперника, так что я настроен оптимистично.



Что думаю по поводу своего вызова на Евро-2024? Для меня нет ничего важнее. Для меня вершина футбола — представлять свою страну на крупном турнире. Что-то более значимое сложно представить», — приводит слова Гордона официальный сайт УЕФА.