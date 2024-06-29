Кураньи назвал самый грустный момент Евро

— Самое же грустное событие — вылет Хорватии. Из-за Модрича, понятно. Луку уважают во всем мире, у него за плечами шикарная карьера. Как он тащил свою команду в матче с Италией: не забил пенальти, тут же поразил ворота, вывел команду вперед. А потом со скамейки запасных наблюдал, как Италия забивает на 8-й добавленной минуте… Драма, — сказал Кураньи «СЭ».