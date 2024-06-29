Каррера: «Спаллетти не сделал ничего хорошего на ЧЕ-2024. Игра сборной Италии не понравилась»

«До сегодняшнего дня Спаллетти не сделал ничего хорошего на Евро. Игра Италии на групповом этапе мне не понравилась, команда выглядела плохо. Но в футболе может случится что угодно. Надеюсь на победу Италии сегодня вечером», — цитирует Карреру «Матч ТВ».