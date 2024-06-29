Каррера: «Спаллетти не сделал ничего хорошего на ЧЕ-2024. Игра сборной Италии не понравилась»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что ему не нравится игра сборной Италии на чемпионате Европы.
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что ему не нравится игра сборной Италии на чемпионате Европы.
«До сегодняшнего дня Спаллетти не сделал ничего хорошего на Евро. Игра Италии на групповом этапе мне не понравилась, команда выглядела плохо. Но в футболе может случится что угодно. Надеюсь на победу Италии сегодня вечером», — цитирует Карреру «Матч ТВ».
Сборная Италии вышла в ⅛ финала чемпионата Европы, где сыграет против Швейцарии. Матч состоится 29 июня. Начало — в 19:00 мск.