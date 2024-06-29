Мбаппе сменил маску перед началом плей-офф чемпионата Европы

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Получивший травму носа нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе провел тренировку в новой защитной маске, сообщается в аккаунте национальной команды в соцсети Х.

Источник: Соцсети

Сборная Франции 17 июня победила команду Австрии (1:0) в матче первого тура группового этапа Евро. В концовке матча Мбаппе в верховой борьбе столкнулся с соперником, повредил нос и был заменен на 90-й минуте встречи.

Позднее форвард выходил на тренировки в специальной защитной маске, которая была выполнена в цветах национального флага Франции, однако в официальных матчах разрешено выступать только в однотонном медицинском снаряжении. Форвард сменил маску, которая была выполнена полностью в черном цвете, но оказалась для него неудобной.

По информации издания RMC Sport, третья версия маски больше адаптирована к лицу футболиста. Ранее главный тренер национальной команды Дидье Дешам заявлял, что Мбаппе привыкает к игре в маске, которая мешает его обзору.