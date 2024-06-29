Лотар Маттеус назвал лучшего игрока чемпионата Европы
Чемпион Европы 1980 года по футболу в составе сборной Германии Лотар Маттеус назвал лучшего футболиста Евро-2024 по итогам группового этапа. Об этом сообщает Metro.
Чемпион Европы 1980 года по футболу в составе сборной Германии Лотар Маттеус назвал лучшего футболиста Евро-2024 по итогам группового этапа. Об этом сообщает Metro.
«На данный момент лучший игрок чемпионата Европы — Марсель Забитцер. Я видел его вживую в Берлине во время победы Австрии над Нидерландами со счетом 3:2. Его скорость, его легкость, его изящество, то, как он использует своих товарищей по команде, как он работает в защите, скорость, с которой он играет вперед — я почти не видел его таким в Дортмунде.
Забитцер выделяется в этой впечатляющей австрийской команде. Они финишировали выше Франции и Нидерландов и не выглядели хуже во время поражения от Франции со счетом 0:1. Эта команда делает и реализует то, чего не делают голландцы и французы: скорость с мячом и без него. Это стиль Ральфа Рангника. Поразительно, что даже игроки австрийской лиги, у которых мало международного опыта, играют убедительно. Это доставляет удовольствие», — сказал Маттеус.
Марсель Забитцер полностью отыграл все три матча сборной Австрии на групповом этапе Евро-2024. 30-летний полузащитник отметился победным голом в ворота сборной Нидерландов (3:2).
В ⅛ финала Евро-2024 сборная Австрии в Лейпциге сыграет с командой Турции. Встреча состоится во вторник, 2 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.