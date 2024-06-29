Лотар Маттеус назвал лучшего игрока чемпионата Европы

«На данный момент лучший игрок чемпионата Европы — Марсель Забитцер. Я видел его вживую в Берлине во время победы Австрии над Нидерландами со счетом 3:2. Его скорость, его легкость, его изящество, то, как он использует своих товарищей по команде, как он работает в защите, скорость, с которой он играет вперед — я почти не видел его таким в Дортмунде.



Забитцер выделяется в этой впечатляющей австрийской команде. Они финишировали выше Франции и Нидерландов и не выглядели хуже во время поражения от Франции со счетом 0:1. Эта команда делает и реализует то, чего не делают голландцы и французы: скорость с мячом и без него. Это стиль Ральфа Рангника. Поразительно, что даже игроки австрийской лиги, у которых мало международного опыта, играют убедительно. Это доставляет удовольствие», — сказал Маттеус.