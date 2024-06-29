Швейцария — Италия: стартовые составы на матч ⅛ финала Евро-2024
Сборная Швейцарии в Берлине сыграет с командой Италии в матче ⅛ финала чемпионата Европы по футболу.
Сборная Швейцарии в Берлине сыграет с командой Италии в матче ⅛ финала чемпионата Европы по футболу.
Стали известны стартовые составы команд.
Начало матча — в 19:00 по московскому времени.
Сборная Швейцарии лишь однажды в своей истории добиралась до ⅛ финала чемпионата Европы. На Евро-2020 швейцарцы сенсационно выбили из турнира французов (3:3, 5:4 пен.), после чего в ¼ финала уступили испанцам (1:1, 1:3 пен.).
Сборная Италии является действующим чемпионом Европы. Последний раз итальянцы вылетали после первой стадии плей-офф на Евро-2008, когда в ¼ финала уступили будущим чемпионам турнира испанцам (0:0, 2:4 пен.).