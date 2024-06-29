Форвард сборной Германии Фюллькруг подарил форму с автографом болельщику, которому сломал руку | Источник: Reuters

Инцидент произошел на тренировке национальной команды перед матчем-открытия чемпионата Европы-2024 против Шотландии (5:1). Мяч после удара Фюллькруга случайно попал в фаната.

«Для Кая. Поправляйся как можно быстрее! Еще раз извини», — написал Фюллькруг на форме.

Игровая футболка Никласа Фюллькруга | Источник: Соцсети

Сборная Германии в ⅛ финала Евро-2024 сыграет против Дании. Матч пройдет в субботу, 29 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.